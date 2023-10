Dans Mirage, les joueuses et les joueuses peuvent sillonner (et piller) les marchés, les hammams et les mosquées d’une reconstitution de la Ville ronde de Bagdad au 9e siècle, grâce aux efforts, entre autres, d’un historien.

Le défi était grand pour le spécialiste du Moyen-Orient Raphaël Weyland, arrivé dans l’équipe d’Ubisoft Montréal il y a tout juste un an et demi. Il n’avait pratiquement rien sur quoi se baser pour aider les développeurs et développeuses à construire le monde ouvert de Mirage.

Bagdad, aujourd’hui, existe encore. Mais le Bagdad du 9e siècle n’existe plus du tout. Il n’en reste rien.

La Ville a été détruite par le temps, les invasions mongoles et la modernité, dit-il. On y a construit des boulevards, et remplacé les maisons d’époque par de nouvelles. Un peu comme on a fait ici, dans le Vieux-Montréal .

Publicité

Et lorsqu’on reconstruit une ville pour un jeu vidéo, il faut aller dans des détails aussi précis que la couleur des vêtements, la démarche des gens ou même la façon de compter (en finissant par le pouce), des questions qu’on se pose rarement comme historien , admet-il.

Retracer l’histoire

Heureusement pour les joueurs et les joueuses, il reste tout de même suffisamment de traces de cette ville irakienne pour en faire une reconstitution crédible dans Mirage.

Raphaël Weyland a notamment puisé certaines informations de paroles de chansons et des biographies d’artistes de chants populaires de Bagdad, dont beaucoup étaient des femmes , note-t-il.

Dans une chanson, par exemple, on décrit comment une telle a réussi à ridiculiser sa rivale , mentionne-t-il, précisant que ces paroles peuvent aider les développeurs et développeuses à imaginer des interactions entre certains personnages.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Mais ce sont surtout les récits de voyageurs et voyageuses qui ont été riches pour l’historien.

Il y a des gens qui, pendant des siècles, se sont rendus [dans la Ville ronde], et ont pu donner un aperçu de ce à quoi ressemblait la ville, ses hammams, ses mosquées, ses harems [...] et même le quartier des vendeurs de poulets , explique-t-il.

Ouvrir en mode plein écran La Ville ronde était l’une des plus grandes villes du monde, qui allait du Maroc au Pakistan. Elle recevait beaucoup de visiteurs et visiteuses, d’après Raphaël Weyland. Photo : Ubisoft

La Ville ronde était l’un des endroits les plus influents, et dont la culture a été diffusée à travers le monde. Des objets en provenance de Bagdad, récoltés par des marchands vikings, ont même été retrouvés en Irlande, selon l’historien. Les gens s’y parlaient, s'influençaient les uns et les autres, chacun apportant sa pierre, sa sensibilité artistique, ses matériaux , explique-t-il.

Sa puissance était telle que tout le monde voulait être un peu comme les gens de Bagdad. C’était une ville cool.

Une diversité de langues

Dans le jeu, cette multiculturalité s’incarne notamment dans le grand bazar – un lieu qui fait la fierté de l’historien.

Selon lui, dans le Bagdad du 9e siècle, ce n’était pas rare d’entendre les gens de la cour parler deux ou trois langues, même si l’administration de l'Empire fonctionnait en arabe .

Le persan, le grec, l’araméen, ce sont toutes des langues qu’on entend dans le jeu. Et dans le grand bazar, on entend même quelqu’un qui parle l’hébreu, et un autre, le chinois , énumère-t-il.

Ça crée un brouhaha que j’ai entendu durant mes études au Moyen-Orient, qui te plonge vraiment dans le jeu.

Si le grand bazar a nécessité beaucoup de travail, l’ampleur de la recherche pour trouver des noms de chevaux n’est pas à négliger.

Je n’avais jamais étudié ça. J’ai fini par trouver un poème du 8e siècle d’une grande course de chevaux organisée, qui donnait des noms de chevaux. […] Parmi les noms, on a Victorieux et le Boiteux. Il y a une cette idée que si je donne à mon cheval un mauvais nom, il sera performant , souligne l’historien, amusé.

Ouvrir en mode plein écran L’historien Raphaël Weyland ne fait pas cavalier seul : il s’est entouré de collaborateurs et collaboratrices du monde universitaire et des musées. Ceux-ci ont notamment pu l’aider à avoir un aperçu des styles de céramiques, de poterie, et même de la monnaie utilisée à cette époque. Photo : Ubisoft

Bien qu’il se spécialise dans le Moyen-Orient, le chercheur s’est tout de même laissé surprendre au fil de ses recherches par l’immensité de l’influence qu’a eu et que continue d’avoir la Ville ronde.

Publicité

On en trouve encore des traces aujourd’hui, notamment avec le Recueil des Mille et une nuits, des histoires écrites au 9e siècle que je lis aujourd’hui à mon enfant , souligne l’historien.

Dans Assassin’s Creed Mirage, il y a, par ailleurs, une quête secondaire, appelée Les 40 voleurs, inspirée de l’histoire d’Ali Baba – non incluse toutefois dans l'œuvre originale , précise-t-il.

La créativité au service de la jouabilité

Parfois, les recherches ne suffisent pas, et il faut laisser place à la créativité pour combler le plus possible les blancs de la carte du jeu. Lorsqu’on ne sait pas et qu’il n’y a pas de moyens de savoir, on déduit. Une partie de la créativité est là pour la jouabilité [gameplay] et pour la direction artistique , indique l’historien.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

La ville a notamment été divisée en plusieurs quartiers, dont le quartier scientifique et commerçant, ce qui n’était pas nécessairement le cas à l’époque.

On a grossi le trait. Mais ça reste qu’on a mis la mosquée au bon endroit.

La couleur des dômes dans le jeu n’est pas historiquement juste non plus, bien qu’ils soient utiles pour aider les joueurs et les joueuses à s’orienter sur la carte.

Le temple babylonien Dur-Kurigalzu, qui date de 2000 ans avant Bagdad et qui tient toujours, à 30 km de la capitale irakienne, a également été reconstruit dans Mirage, même si, techniquement, il ne faisait pas partie de la Ville ronde.

Ouvrir en mode plein écran Les joueurs et les joueuses incarnent le personnage de Basim, un voleur, dans «Assassin's Creed Mirage». Photo : Ubisoft

C’est un symbole de cette région qui marque le temps qui passe, les gens qui étaient là avant, et nos enfants qui seront là après , justifie Raphaël Weyland.

Contrairement aux récents opus d’Assassin’s Creed, Mirage n’aura pas droit à sa version éducative sans violence du Discovery Tour, utilisée notamment dans les écoles.

L’équipe a plutôt opté pour intégrer des fiches explicatives interactives à même le jeu. Si un joueur ou une joueuse trouve l’ensemble des 66 symboles, une petite récompense est offerte, insiste l’historien.

Assassin’s Creed Mirage sera lancé le 5 octobre sur PC et consoles Xbox One et Series, ainsi que sur PlayStation 4 et 5. Le jeu sera aussi offert en 2024 sur les iPhone 15 Pro et Pro Max.