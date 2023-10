41 000 $ volés par des employés à des résidents autistes et déficients intellectuels

Des employés de la Résidence Louise-Vachon, un centre spécialisé en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement, auraient pigé pendant un an dans les comptes de banque de résidents sans pièces justificatives, révèle une enquête interne du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval.

Radio-Canada a appris que pendant un an, soit d'avril 2022 à mars 2023, des employés de la Résidence Louise-Vachon auraient ainsi décaissé environ 41 000 $ directement des comptes des résidents, sans facture ni autre document pour le justifier.

En principe, des employés peuvent avoir accès aux comptes des usagers pour des dépenses courantes, sous certaines conditions.

Nous avons constaté que des sorties d’argent, non accompagnées de preuves d’achats, ont été effectuées dans les comptes en fidéicommis d’une vingtaine de résidents , explique la porte-parole du CISSS de Laval, Marie-Ève Despatie-Gagnon.

La porte-parole précise que tous les usagers seront remboursés intégralement.

Aucun des employés impliqués n’est maintenant à l’emploi du CISSS de Laval [...] et nous évaluons si des démarches juridiques seront entreprises contre les personnes concernées.

Disons qu’il y a eu des irrégularités de constatées et chaque fois qu’on soulève une roche, on découvre quelque chose , constate le président du Comité des usagers du CISSS de Laval, Pierre Lynch.

Du point de vue des usagers et des familles, je trouve ça sage de rembourser dès maintenant afin de préserver la crédibilité des redressements mis en place.

Le gestionnaire a notre entière confiance et il est à mettre en place les recommandations remises cet été par les consultants , souligne Pierre Lynch.

Maltraitance et négligence

Au mois d'août dernier, un autre rapport avait fait état de « maltraitance et de négligence » à la Résidence Louise-Vachon.

Des consultants embauchés par le CISSS de Laval avaient dressé une série de 150 recommandations pour éliminer la maltraitance et la négligence à l'endroit des résidents du centre.

Il y a effectivement un constat de maltraitance/négligence [...] notamment des blessures lors d’interventions physiques faites trop rapidement et ne respectant pas les protocoles en vigueur, blessures inexpliquées , écrivaient-ils dans le rapport révélé en août par Radio-Canada.

Devant le nouveau rapport sur la maltraitance financière, l'avocat Patrick Martin-Ménard est sidéré de voir qu’une autre vague d’irrégularités frappe l’établissement.

C'est consternant de constater que quatre ans plus tard, on se retrouve avec des situations non seulement de maltraitance systémique, mais en plus, on parle maintenant d'abus financiers , affirme l’avocat. Ce dernier pilote une demande d’action collective contre le CISSS de Laval pour des gestes qui auraient été commis à la Résidence Louise-Vachon de 2012 à 2019.

Christine Morin, professeure titulaire à la Faculté de droit de l’Université Laval, s’explique mal qu’une telle situation ait pu survenir dans le réseau public.

Comment les employés ont-ils fait ces retraits (procurations, faux chèques, etc.)? Comment ont-ils pu retirer autant d'argent avant que quelqu’un intervienne?

Selon elle, il est évident que les milieux doivent être plus proactifs pour prévenir de telles situations et intervenir plus rapidement .

Mme Morin est membre du Comité de protection et de représentation des personnes inaptes ou protégées du Curateur public du Québec, nommée par le ministre de la Famille, ainsi que membre du Comité consultatif sur la maltraitance matérielle et financière des aînés, mis en place par le Secrétariat aux aînés.

Ouvrir en mode plein écran La Résidence Louise-Vachon de Laval est au centre d'une demande d'action collective pour des gestes de maltraitance présumés depuis 2012. Photo : Radio-Canada

Au CISSS de Laval, on estime avoir été proactif et on précise travailler à mettre sur pied une formation pour les employés à l’égard de la gestion des biens des usagers hébergés.

Comme l’expliquait en août le nouveau directeur adjoint en déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme, Yann Desbiens, il y a des gens de cœur qui travaillent à la Résidence Louise-Vachon [...] qu'on a besoin de mieux former et pour ça, on va mettre en place très rapidement des personnes qui vont venir en soutien aux personnes pendant leurs quarts de travail .

La Résidence Louise-Vachon a la capacité d’héberger 42 personnes, dont 16 avec un trouble grave de comportement (TGC) et 26 résidents polyhandicapés nécessitant des soins de santé.