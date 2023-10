Nouvelle saison au sein de l’équipe nationale pour Émanuelle Leclerc

Le début de saison de la patineuse de vitesse Émanuelle Leclerc a été difficile, avec une performance en milieu de classement aux Championnats canadiens de courte piste, qui se déroulaient à Montréal la fin de semaine dernière.

L’athlète de Lac-au-Saumon, qui entreprend sa nouvelle saison comme nouvelle membre de l’équipe canadienne de développement, a terminé au 18e rang de cette première compétition de campagne nationale sur courte piste.

Je n’étais définitivement pas au top de ma forme, parce que j’ai eu la mononucléose au printemps. Je croyais m’en être 100 % remise, mais il faut croire qu’il me reste des séquelles de celle-ci , précise Émanuelle Leclerc.

Physiquement et mentalement, je n’étais pas prête à 100 % pour recommencer la saison en fin de semaine dernière.

La patineuse explique que la maladie a affecté notamment ses réflexes, comme son temps de réaction lors des départs.

« À la base, je n’ai pas le temps de réaction le plus rapide, le 500 mètres, ce n’est pas ma tasse de thé, donc j’ai l’impression que j’ai encore moins de punch et que mon temps de réaction est encore plus lent. Et puis l’année passée, je faisais des déplacements par-ci par-là facilement, mais là dans cette compétition-ci, j’ai eu plus de difficulté à les compléter », explique-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Émanuelle Leclerc avait pourtant fait bonne figure à l'épreuve du 500 mètres aux Jeux du Canada en février dernier en mettant la main sur la médaille d'or. (Photo d'archives) Photo : Paul Mcleod / Paul M McLeod

Après cette première épreuve difficile, Émanuelle Leclerc se donne une semaine de repos avant de reprendre l’entraînement.

Il faut que je tourne la page rapidement pour me concentrer sur la compétition dans 5 semaines, au mois de novembre, à Calgary , indique-t-elle.

Avec les informations de Pierre-Gabriel Turgeon.