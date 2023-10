Les employés du café Starbucks du boulevard Talbot à Chicoutimi veulent se syndiquer

Les employés du café Starbucks situé sur le boulevard Talbot à Chicoutimi espèrent implanter le premier syndicat de cette chaîne au Québec.

Les travailleurs représentés par la CSN ont déposé une demande en accréditation en juillet dernier. Ils étaient entendus mardi par le Tribunal administratif du travail alors qu'ils invoquent l'ingérence de l'employeur dans le processus de syndicalisation.

Un employé du café, Vincent Duguay, invoque les bas salaires versés aux employés comme motif pour se syndiquer.

On dit toujours qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre dans la restauration. Je ne sais pas si on devrait croire à ça. Moi je pense qu'il y a un surplus d'emploi qui sont mal payés, mal aimé, fait que comme jeune qu’est-ce qu'on fait? Bien on se lève de bonne heure, puis on fait quelque chose , a-t-il expliqué.

La partie patronale représentée par le cabinet Fasken Martineau DuMoulin de Québec n'a pas été entendue par le tribunal du travail mardi. La succursale du Starbucks de Chicoutimi compte une trentaine d'employés.