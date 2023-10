L’usine de transformation de métaux rares Vital Metals ferme ses portes à Saskatoon

L’entreprise Vital Metals a annoncé qu’elle fermera les portes de son usine de transformation de métaux rares à Saskatoon. Dans un message publié sur la plateforme YouTube, le président par intérim de l’entreprise, Richard Crookes, indique que l’investissement dans cette usine n’est pas rentable.

Cette annonce arrive quelques mois après que Vital Metals a indiqué qu’elle allait suspendre la construction de cette fabrique, qui est la première usine de transformation de métaux rares au Canada.

Suite à un examen stratégique mené dans notre installation de Saskatoon à la mi-juillet et qui a été publié cette semaine, nous avons constaté que l'exploitation de l'usine de Saskatoon n'est pas rentable pour nous, et nous avons donc décidé d'y mettre fin , explique Richard Crookes, dans la vidéo.

Vital Metals a indiqué que la société filiale qui gère l'usine sera mise en faillite et que ses actifs seront liquidés.

En avril dernier, Richard Crookes avait indiqué que Vital Metals éprouvait des difficultés financières à cause de l'augmentation des coûts et à la baisse des prix des minéraux rares. L’entreprise cherchait, à l’époque, des financements afin d’établir un modèle d'affaires plus durable.

La fermeture de cette usine arrive quelques mois après la visite du premier ministre canadien, Justin Trudeau, dans son enceinte.

Lors de sa visite en janvier dernier, Justin Trudeau disait vouloir promouvoir cette industrie liée à la production des véhicules électriques et à l’énergie éolienne.

En septembre 2022, Ottawa avait octroyé 5 millions de dollars à Vital Metals.

Cette somme s'inscrit dans une série d’investissements réalisés par le gouvernement fédéral pour appuyer la création d’emplois et la croissance du secteur des minéraux critiques au Canada

Les minéraux des terres rares sont utilisés dans de nombreux domaines, des piles aux panneaux solaires, en passant par les puces informatiques et les éoliennes.

Vital Metals affirme qu'elle continuera à développer un vaste projet de terres rares dans les Territoires du Nord-Ouest.

Selon la Banque mondiale, la demande pour les minéraux rares comme le lithium et le cuivre pourrait augmenter de 500 % d’ici 2050.