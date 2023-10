Plus de 2000 jeunes sont attendus à l’aréna communautaire de Sudbury mardi et mercredi dans le cadre du salon de carrière des métiers spécialisés « Prochain niveau! », organisé par le ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences.

Le comité d’organisation de la deuxième édition du salon « Prochain niveau! », qui a lieu du 3 au 4 octobre à l’aréna communautaire de Sudbury, a confiance que la popularité de leur événement sera à la hausse cette année.

Tous les conseils scolaires de la région de Sudbury et des environs ont été invités, et ce sont en tout de 2000 à 3000 jeunes du secondaire qui sont attendus pour cet événement.

Au menu, l’opportunité d’obtenir de l’information sur différents métiers et de participer à différentes activités pratique sur la thématique des métiers.

L’objectif de ce salon est de sensibiliser les jeunes à toutes les possibilités que peuvent offrir les métiers spécialisés comme la soudure, la maçonnerie ou encore la mécanique.

Ouvrir en mode plein écran Audrey Lemelin (à gauche), s'intéresse au métier de soudeuse. Photo : Radio-Canada / Francis Beaudry

Audrey Lemelin, une élève de 10e année qui fait partie d’un petit contingent de l’école publique de Rivière-des-Français, est particulièrement intéressée par les programmes de soudure et de mécanique.

Elle a choisi de participer pour avoir une meilleure idée de comment elle pourrait se retrouver à faire carrière dans ce métier spécialisé.

Nous en avons parlé de nos possibilités dans notre petite école qui nous a présenté de petites options, mais on en a parlé. Puis je pense que je pourrai vraiment avoir plus d'options ici. , dit-elle.

Carter Bruce, élève de l'école secondaire Bishop Alexander Carter, à Hanmer, est lui aussi intéressé par la soudure et la mécanique.

Ouvrir en mode plein écran Carter Bruce est heureux d'être présent au salon de carrières Prochain niveau! Photo : Radio-Canada / Francis Beaudry

C’est vraiment un événement bien , se réjouit-il, affirmant qu’il a aimé essayer le changement d’un pneu au kiosque du Collège Boréal.

Son camarade Landen Hawis, en 8e année, lui aussi intéressé par la soudure, dit quant à lui avoir eu du plaisir avec les activités offertes aux élèves.

C’était vraiment plaisant , indique-t-il.

Les exposants s’arrachent les jeunes apprentis potentiels

Parmi les exposants, on compte le Programme d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario (PAJO), qui était sur place pour parler du parcours qu'offre ce programme aux jeunes du secondaire qui souhaitent faire l'essai d'un métier pendant leurs études.

Le PAJO propose un programme d’apprenti dans un métier qui est fait en parallèle des études lors de la fin du secondaire.

Ouvrir en mode plein écran Ronald Filion fait la promotion du PAJO pendant le salon. Photo : Radio-Canada / Francis Beaudry

C’est de sensibiliser les élèves à l’existence même du programme pour que lorsqu'ils arrivent en 11e année, ils soient tout à fait prêts à participer au programme , explique Ronald Filion, recruteur pour le PAJO pour le conseil scolaire du Grand Nord.

M. Filion explique que pour plusieurs jeunes, l’existence de programmes comme le sien permet de donner des options aux jeunes qui sont en questionnement pour leur carrière.

Au secondaire, c'est le temps d'explorer les diverses possibilités. Il n'y a rien de perdu si on fait un stage dans un métier, puis qu'on décide qu'on n'aime pas ça, ça va peut-être nous donner le goût d'aller explorer un autre métier en 12e année , ajoute M. Filion.

Ouvrir en mode plein écran Le salon s'est installé à l'aréna communautaire de Sudbury pour la première fois cette année. Photo : Radio-Canada / Francis Beaudry

Aisha Hussain, qui est coach à l’emploi pour le site apprenticesearch.com, qui met en lien les employeurs et les apprentis, est au salon « Prochain niveau! » pour parler aux jeunes de la très grande quantité de possibilités qui s’offrent à eux.

Nous avons une liste de 144 métiers en Ontario dans laquelle ils pourraient travailler, et on fait des efforts d’éducation pour leur parler du programme d’apprenti et leur expliquer comment ils peuvent commencer à travailler dans les métiers spécialisés , explique-t-elle.

Le ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences a indiqué par courriel que sa nouvelle approche en matière de programme d'apprentis fonctionnait, ayant enregistré une hausse de 24 % des inscriptions en 2022-2023, incluant une hausse de 28 % chez les jeunes femmes.