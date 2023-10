Un rapport sur la sécurité alimentaire dans le Nord tombé dans l’oubli refait surface

Le Comité permanent des affaires autochtones et du Nord a finalement redéposé à la Chambre des communes son rapport sur la sécurité alimentaire dans les collectivités nordiques et isolées. Présenté pour la première fois il y a plus de deux ans, ce document est tombé dans l’oubli après plusieurs retards parlementaires.

Mercredi, les membres du comité permanent ont présenté une deuxième fois le rapport « La sécurité alimentaire dans les communautés nordiques et isolées : Garantir à tous l'accès équitable à des aliments sains en quantité suffisante ».

Le rapport [...] a initialement été déposé le 16 juin 2021, lors de la 43e législature, mais comme des élections ont été déclenchées cette année‑là, le gouvernement n'a jamais fourni de réponse , a affirmé John Aldag, président du comité et député libéral de la circonscription Cloverdale-Langley City, dans le Grand Vancouver.

Ailleurs sur le web : Le rapport sur la sécurité alimentaire dans les communautés nordiques et isolées (Nouvelle fenêtre)

En novembre 2022, le comité permanent a tenté de remettre le rapport à l’ordre du jour en le réadoptant à l'unanimité, avec l'intention de demander une réponse du gouvernement. Or, selon John Aldag, le comité permanent n’a jamais présenté le document en Chambre par inadvertance , ce qui n’a pas permis au gouvernement fédéral d’y répondre.

Ce comité permanent est formé de neuf membres, dont la députée du Nunavut, Lori Idlout et celui des Territoires du Nord-Ouest, Michael McLeod.

Réforme du programme Nutrition Nord demandée

Le rapport regroupe plusieurs recommandations, dont une réforme du programme de subventions Nutrition Nord.

Lancé en 2011, ce programme vise à faciliter l’accès aux aliments sains dans les communautés nordiques pour réduire l’insécurité alimentaire qui persiste dans le Nord, mais sa transparence et son efficacité ont été remises en question dans le passé. La députée fédérale du Nunavut, Lori Ildout, croit que cette révision du programme Nutrition Nord est plus que nécessaire .

Même avant l’inflation, les prix dans les épiceries étaient trop élevés , dit-elle. C’est vraiment une tragédie qu’un programme censé réduire la pauvreté subventionne une entreprise à but lucratif pour qu'elle continue à faire plus de bénéfices.

Ouvrir en mode plein écran La députée néo-démocrate Lori Idlout, qui représente la circonscription du Nunavut, souhaite que le programme Nutrition Nord soit révisé. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Dans son rapport, le Comité permanent des affaires autochtones et du Nord recommande : un financement à long terme des programmes dirigés par des Autochtones pour la gestion des zones protégées, l’analyse de la qualité de l’eau et la surveillance de l’évolution et des changements du climat;

la création de nouvelles installations de transformation de viande et d’aliments traditionnels qui soutiennent les chasseurs-cueilleurs locaux et de programmes de formation sur l’élevage et l’abattage dans le Nord;

une évaluation externe complète et une modernisation du programme Nutrition Nord;

une reconnaissance de l’insécurité alimentaire dans le Nord comme étant un problème complexe dû à la pauvreté qui ne peut pas être résolu seulement par le programme Nutrition Nord Canada ainsi que la mise en place de mesures pour créer des possibilités de développement économique, de suppléments au revenu et d’aide sociale qui soient indexées en fonction du coût de la vie;

la possibilité pour les Autochtones et les habitants du Nord de prendre leurs propres décisions au sujet de la sécurité alimentaire.

Dans un échange de courriels, le cabinet du ministre des Affaires du Nord, Daniel Vandal, affirme maintenant se pencher sur le rapport. [Nous] consultons des partenaires pour améliorer le programme et pour co-développer des approches innovantes pour répondre à la sécurité alimentaire dans le Nord et l’Arctique , a indiqué l’attaché de presse du ministre, Kyle Allen.

Le gouvernement est tenu de fournir une réponse au comité permanent dans un délai de 150 jours, à partir du 27 septembre 2023.

Avec des informations d’Emily Haws et Teresa Qiatsuq