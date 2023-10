Les centres de femmes revendiquent une reconnaissance de leur travail

Les centres de femmes au Québec se mobilisent pour faire reconnaître leur travail. Le 3 octobre étant la Journée nationale des centres de femmes, les organismes rappellent que leur mission est d'enrayer les violences faites aux femmes.

Difficulté à trouver un logement adéquat, hausse du coût de l’épicerie, manque de places en garderie : tout ça confine les femmes à [une illusion de] choix , énumère la coordonnatrice générale de L’R des centres de femmes du Québec, Nadia Morissette.

Au micro de Bis Petitpas mardi matin, la coordonnatrice souligne que les centres de femmes militent pour que les femmes victimes de violence retrouvent du pouvoir sur leur vie.

Que ce soit la violence conjugale, la violence sexuelle, mais aussi la violence dans la rue, au travail, dans la famille. On parle aussi des violences systémiques, donc on parle de racisme, de grossophobie, de capacitisme, d’âgisme , explique Nadia Morissette.

Journée nationale des centres de femmes.ÉMISSION ICI PREMIÈRE.Bonjour la Côte. Journée nationale des centres de femmes ÉMISSION ICI PREMIÈRE Bonjour la Côte Écouter l’audio (Journée nationale des centres de femmes. 7 minutes 53 secondes) Durée de 7 minutes 53 secondes 7:53

Pour cette 21e année de la Journée nationale, les centres de femmes lancent une plateforme de revendications, en demandant notamment de reconnaître l’expertise des organismes et d’augmenter leur financement récurrent.

À Baie-Comeau, l’agente en condition féminine du centre de femmes L’Étincelle, Kathy Imbeault, explique qu’une aide financière supplémentaire permettrait de répondre à la demande grandissante. Les femmes ont faim, les femmes ont mal et ont besoin de soins autant physiques que psychologiques. On a énormément de demandes d’aide de soutien , témoigne Kathy Imbeault.

Ouvrir en mode plein écran L'agente en condition féminine pour le centre de femmes l'Étincelle, Kathy Imbeault, rappelle que les centres offrent une multitude de services pour les femmes de toutes origines. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

L’R des centres de femmes du Québec, qui regroupe 77 centres dans la province, demande 350 000 dollars supplémentaires par centre annuellement. Kathy Imbeault estime qu’à présent, chacun des centres bénéficie d’un financement récurrent d’environ 255 000 dollars par année.

Publicité

Selon elle, le centre de femmes L’Étincelle pourrait ainsi davantage aller à la rencontre des femmes dans les communautés en périphérie, comme Ragueneau, Pessamit et Baie-Trinité par exemple.

Nous, on essaie de les outiller pour qu’elles puissent reprendre du pouvoir sur leurs vies. On va leur offrir des cuisines collectives pour essayer d’aider au niveau du budget. On peut les rencontrer aussi pour leur donner un petit coup de pouce , mentionne Kathy Imbeault à titre d’exemple d’actions concrètes de son travail.

L’R des centres de femmes du Québec dénombre plus de 300 000 femmes qui demandent de l’aide auprès des centres de la province chaque année.