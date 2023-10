La saison de pêche a pris fin la semaine dernière et le nombre de montaisons enregistrées est en baisse. Cette diminution est particulièrement marquée chez les madeleineaux, soit les jeunes saumons de moins de 63 centimètres.

Sur la rivière Rimouski, seulement 45 madeleineaux ont été dénombrés en 2023, contre 230 l'an passé. La directrice générale de la Fédération québécoise pour le saumon atlantique (FQSA), Myriam Bergeron, estime que la situation est inquiétante, puisque ce phénomène a été observé un peu partout dans la province.

C'est difficile de dire exactement pourquoi. Ça pourrait vouloir dire, entre autres, [qu'il y a eu de] mauvaises conditions en mer l'hiver précédent. On ne sait pas si c'est davantage de prédation ou encore des conditions environnementales qui seraient moins bonnes , avance la biologiste.

Mme Bergeron ajoute qu’il est possible que les madeleineaux aient eu plus de difficultés à trouver de la nourriture. Elle affirme d’ailleurs que la Fédération compte investiguer pour étayer les hypothèses qui peuvent expliquer les causes de la faible survie des jeunes saumons.

Ouvrir en mode plein écran Les montaisons de saumon sont en baisse sur les rivières Mitis et Rimouski. Photo : Radio-Canada / Lisa-Marie Bélanger

Toujours sur la rivière Rimouski, 210 grands saumons ont été aperçus cette année, alors qu'ils étaient 430 en 2022. La diminution est considérable, mais pas critique, selon le directeur général de la ZEC Saumon Rimouski, Jean-François Desgagnés. Il souligne qu’avec plus de 200 saumons en mesure de se reproduire, on s’assure quand même d’une production qui est somme toute adéquate pour le futur .

Sur la rivière Mitis, un total de 805 saumons, dont 165 madeleineaux, ont été dénombrés en 2023, comparativement à 1535 l'an dernier. Bien que l'écart soit important, le directeur général de la ZEC Rivière Mitis, Élie-Merlin Mercier-Ouellet, rappelle que les années 2020 à 2022 étaient plutôt exceptionnelles. C'est sûr qu'il y a une différence de près de 730 saumons avec l'an dernier, mais ça reste quand même une saison moyenne , affirme M. Mercier-Ouellet.

La relève présente malgré la baisse de fréquentation

Il n’y a pas que le saumon qui s’est fait plus rare cette année sur les rivières de l’est du Bas-Saint-Laurent. Les pêcheurs aussi ont été moins nombreux. Il s’est vendu 1000 accès sur la rivière Rimouski en 2023, alors qu’il s’en vend généralement en moyenne 1250 par année.

L’achalandage est aussi en baisse dans la Mitis. La ZEC a vendu 3000 droits d’accès, comparativement à 3635 en 2022 et 3965 en 2021. Là encore, le directeur général ne s’inquiète pas outre mesure. Élie-Merlin Mercier-Ouellet dit avoir constaté une fréquentation record pendant les années de pandémie alors que le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie ont connu une affluence record.

Ouvrir en mode plein écran La Rivière Mitis. Photo : Radio-Canada / Isabelle Damphousse

Par ailleurs, la FQSA confirme que la relève est au rendez-vous. La Fédération réalise un sondage auprès des adeptes tous les deux ans et les données révèlent que la moitié des pêcheurs de saumon pratiquent ce sport depuis moins de cinq ans. On voit aussi un rajeunissement de la clientèle, une diversification avec davantage de femmes, davantage de familles , mentionne Myriam Bergeron.