La joute verbale se poursuit entre France Bélisle et Steve Moran

Malgré la requête du conseiller municipal et chef par intérim d'Action Gatineau Steve Moran, la mairesse de Gatineau France Bélisle n’a pas l’intention de se rétracter sur les propos qu’elle a tenus à son encontre relativement au dossier de l’Îlot de la Caserne.

La tension est montée d’un cran, mardi, en mêlée de presse à la Ville de Gatineau.

Une lettre du conseiller de Hull-Wright, Steve Moran, demandant à la mairesse de se rétracter publiquement afin de rétablir les faits à la suite des accusations d’ingérence sur le dossier de l’Îlot de la Caserne n’a pas eu le résultat escompté.

La mairesse de Gatineau a même réitéré son malaise vis-à-vis du comportement du conseiller qui a demandé au promoteur d'un immeuble de 298 logements à Hull l’ajout de cinq logements sociaux en échange d’un vote favorable de la majorité du conseil.

Le malaise et les préoccupations, je les ai toujours, alors je n'ai pas l'intention de me rétracter.

Alors que la mairesse avait accusé le mois dernier le conseiller Moran d’avoir transgressé le code de déontologie, celle-ci n’a pas confirmé avoir porté plainte à la Commission municipale du Québec (CMQ).

La mairesse de Gatineau, France Bélisle. (Photo d'archives)

Ce qui prouve que c’est une accusation sans fondement , croit le conseiller Moran.

Elle ne déposera pas de plainte auprès de la CMQ , ce qui veut dire pour moi qu'elle reconnaît qu'il n’y a aucun fondement aux accusations qu'elle a portées à mon égard il y a de ça cinq semaines , a expliqué le conseiller de Hull-Wright. Cela dit, je ne comprends pas pourquoi elle ne dit pas ça.

Le conseiller municipal de Hull-Wright et chef par intérim du parti Action Gatineau, Steve Moran. (Photo d'archives)

Steve Moran ajoute que le refus de la mairesse de retirer ses accusations a des conséquences dans sa vie professionnelle et son intégrité.

Je n'ai pas contrevenu aux règles, au code de déontologie de la Ville de Gatineau. J'aimerais qu'elle le dise, parce qu'elle a fait comprendre le contraire il y a cinq semaines. Et la réalité, c'est que ça joue dans ma vie professionnelle depuis ce moment-là.

De son côté, la mairesse n’a pas voulu confirmer avoir porté plainte, car elle souhaite ne pas exacerber les tensions au sein du conseil municipal.

Ce que je cherche, c'est une façon constructive de ne pas jouer dans la boue et d'être capable de s'améliorer comme équipe , a raconté France Bélisle.

Une rencontre avec la CMQ

À la suite de la controverse sur le dossier de l'Îlot de la Caserne, France Bélisle a annoncé avoir demandé à la Commission municipale du Québec de rencontrer les membres du conseil municipal pour parler de la gouvernance des transactions immobilières . Une rencontre qui aura lieu à la fin du mois de novembre, selon la mairesse.

Il y a quand même un certain nombre de balises à respecter. Je ne considère pas que ces balises ont été respectées et ça me dérange et ça continue de me déranger , a confié la mairesse, mardi, en point de presse. Par contre, ce que je souhaite, c'est que tout le Conseil devienne meilleur dans sa compréhension des rôles et responsabilités.

De son côté, le chef par intérim d'Action Gatineau, Steve Moran, accueille favorablement cette rencontre même s'il regrette l'incertitude que fait régner la mairesse dans ses accusations.

On va avoir une meilleure formation sur les règles de déontologie, j'en conviens, c'est une bonne idée , a affirmé M. Moran. J'aimerais que tout le monde ait plus de formation, mais pourquoi j'ai été ciblé pour une action que je n'ai de toute évidence pas posée?

Avec les informations de Patrick Foucault