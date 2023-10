Le Corps-Mort, un îlot madelinot, est à vendre

Les copropriétaires du Corps-Mort, les frères Daniel et Jean-Philippe Barrette-Lapierre, souhaitent vendre la petite île isolée à un acheteur soucieux de préserver les lieux.

C’est leur père, le Madelinot Gaston Lapierre, décédé en 2013, qui avait acheté l’îlot lors de la vente de faillite d'une entreprise de pêche, au début des années 1990.

C’était un rêve de petit garçon de mon père, de posséder une île, un peu comme une île au trésor , raconte son fils Daniel Barrette-Lapierre. Quand j’étais jeune, mon père me parlait beaucoup de Oak Island [en Nouvelle-Écosse], qui est l’île au trésor par excellence. Il a eu la chance de réaliser son rêve.

Le Corps-Mort mesure 373 mètres de long et couvre une superficie de près de 42 700 mètres carrés, soit l’équivalent de quatre hectares, selon les informations cadastrales.

Le Corps-Mort est difficilement accessible, mais certains Madelinots s'y rendent parfois en bateau.

L’îlot rocheux est inhabité, dénué de végétation, mais abrite de nombreuses colonies d'oiseaux et de phoques.

Selon la Commission de toponymie du Québec, l’île du Corps-Mort a déjà servi de poste de pêche. La Commission rapporte que l’origine du nom demeure incertaine, mais qu’elle pourrait provenir du relief de l’île qui rappelle les formes d’un corps inanimé étendu par terre ou référer à un lieu d’amarrage de bateaux . La toponymie île du Corps Mort se trouve sur les cartes du Régime français dès 1744.

Daniel Barrette-Lapierre a grandi aux Îles-de-la-Madeleine, mais il réside aujourd’hui à Gaspé. Il raconte être allé à plusieurs reprises sur l'îlot dans son enfance.

Chaque été, avec la famille élargie, mes oncles et mes tantes, à bord du Doris-Carole II, on allait au Corps-Mort , se remémore-t-il. C’est probablement mes plus beaux souvenirs de famille.

Être au Corps-Mort, c’est l’immensité, il n’y a que toi, la nature et la mer à perte de vue. On voit à peine les îles de la Madeleine au loin.

Même si le lieu lui est cher, il explique avoir reçu de nombreuses offres d’achat non sollicitées dans les dernières années, et ce, dès le jour des funérailles de son père.

Dernièrement, on a reçu des offres déstabilisantes, donc mon frère et moi on a entamé des discussions pour la mise en vente, explique Daniel Barrette-Lapierre.

L'îlot du Corps-Mort a une longueur de 373 mètres.

Acheteur soucieux de l’environnement recherché

Les copropriétaires souhaitent que le futur acquéreur ait à cœur la préservation de la faune du Corps-Mort et que les Madelinots puissent continuer à jouir de l’endroit.

Chaque fois que j’y vais, je suis toujours émerveillé de voir la colonie de phoques communs qui est joueuse, qui fait des spectacles autour du bateau , explique-t-il. Je me rappelle, quand j’étais jeune, je suis tombé devant un nid d’oiseau juste au moment où un bébé oiseau cassait sa coquille pour éclore, ce sont des souvenirs impérissables.

Je ne veux vraiment pas que ça soit n’importe qui fasse n’importe quoi avec ça. Je veux que ça retourne aux Madelinots et que ça devienne une réserve ou un parc.

Je pense qu’on n’a pas le droit de construire des bâtiments permanents sur l’île, mais je pense qu’on aurait le droit si c’est non permanent, mais ce n’est pas souhaitable , ajoute-t-il.

Daniel Barrette-Lapierre a récemment fait savoir sur sa page Facebook que son frère et lui souhaitaient se départir du Corps-Mort, dans l’espoir que des organismes potentiellement intéressés en soient informés.

Depuis, Daniel Barrette-Lapierre indique avoir déjà établi des contacts avec la Société de conservation des Îles-de-la-Madeleine et Conservation de la nature Canada.

Il y a quelques organismes qui nous ont écrit, on va se rencontrer et en jaser , souligne M. Barrette-Lapierre.

Les frères Barrette-Lapierre veulent éviter qu'un éventuel acheteur accapare l'île et nuise aux espèces animales qui fréquentent l'endroit.

Pour l’instant, aucun prix de vente n’est fixé, car il est difficile d’établir la valeur d’une telle propriété. Selon le rôle d’évaluation, le Corps-Mort a une valeur de 1100 $.

On n’a pas de prix, parce qu’on ne connait pas exactement sa valeur , affirme le copropriétaire. Il n’y a pas beaucoup de comparatif. Quelle est sa valeur pour les Madelinots ou pour une société de conservation? On ne le sait pas.

J’ai reçu beaucoup de messages de gens qui me disaient aller parfois au Corps-Mort et qu’ils ramassaient les déchets apportés par la mer, ajoute M. Barrette-Lapierre. Je pense que le Corps-Mort apporte le respect et que les Madelinots ont un grand respect pour le Corps-Mort.

Au moment de publier ces lignes, Radio-Canada attendait des retours d’appel de la Société de conservation des Îles-de-la-Madeleine et de Conservation de la nature Canada sur le sujet.