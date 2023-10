Il manque près 5000 lits à Waterloo pour des étudiants de la région selon un comité municipal qui a étudié l'enjeu.

Le président du comité, Chris Read, qui est aussi vice-recteur à l'Université de Waterloo, espère que les résultats de l'étude sensibiliseront la Ville et les promoteurs au type de logements requis dans la Municipalité.

Selon Chris Read, le manque de logements est causé par le manque d'offre de logements destinés aux étudiants sur les campus des trois établissements de la région et par l'augmentation de la demande en raison de la croissance du nombre d'étudiants.

Entre les années scolaires 2011-2012 et 2022-2023, le nombre d'étudiants à temps plein à l'Université de Waterloo — le plus grand campus en Ville — est passé de 30 800 à 37 476, une augmentation de 21 %. La Ville de Waterloo abrite aussi l'Université Wilfrid Laurier et un campus du Collège Conestoga.

M.Reed espère que l'étude aidera les parties prenantes, les promoteurs et les municipalités à prendre des décisions éclairées concernant les règlements de zonage et la construction.

L'Université de Waterloo affirme que tous ses étudiants de première année ont pu bénéficier d'un logement pour la rentrée 2023. (Photo d'archives)

Excédent de lits en 2017

Chris Read affirme que le logement est une priorité pour le comité Town and Gown depuis plus d'une décennie, l'encourageant ainsi à réaliser la même étude plusieurs fois au cours des 10 dernières années

Lors du dernier examen en 2017, la recherche avait révélé un excédent d'environ 1000 lits.

M. Read se réjouit du fait qu'il y a beaucoup de projets en cours dans la région, ce qui contribuera à ajouter davantage de logements pour les étudiants. Environ 4660 lits destinés aux étudiants sur et hors campus sont actuellement en préparation, d'après le comité.

Le Collège Conestoga a récemment annoncé qu'il avait acheté deux bâtiments dans la région pour aider à loger ses étudiants. L'Université de Waterloo affirme qu'il fournit une résidence à tous les étudiants de première année et travaille sur une nouvelle stratégie pour construire davantage de logements sur le campus.

Quant à l’Université Wilfrid Laurier, elle s'est associée à des entreprises telles que Settle In Relocation et Spaces Shared pour aider les étudiants à trouver un logement abordable.

L'Université de Guelph veut entendre ses étudiants

Pendant ce temps, à une vingtaine de kilomètres de Waterloo, l'Université de Guelph lancera une enquête qui demandera aux étudiants de parler de leurs besoins actuels et futurs en matière de logement. L'enquête vise à mieux informer sa stratégie de logements étudiants.

L'Université de Guelph interroge ses étudiants sur le manque de logements abordables. (Photo d'archives)

Les informations que nous recueillons auprès de ces groupes de discussion et enquêtes aideront immédiatement à informer la stratégie et, à long terme, à fournir des solutions durables pour soutenir le logement étudiant , a déclaré Ed Townsley, vice-président associé des services auxiliaires, dans un communiqué.

L'Université de Guelph dit avoir habituellement offert un logement sur le campus à 20 % de ses étudiants et a ajouté 160 places supplémentaires cette année en louant un ancien hôtel.

Avec les informations Carmen Groleau de CBC