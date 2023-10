Au lendemain de la défaite de la Coalition avenir Québec (CAQ) dans Jean-Talon, le premier ministre François Legault promet de « consulter » et d'« écouter » les citoyens de la Vieille Capitale sur le troisième lien, laissant entendre en point de presse que le projet autoroutier pourrait revivre.

Pas question de perdre Québec , a déclaré le chef caquiste en point de presse, en référence à la région qui a donné à son parti certaines de ses plus fortes majorités depuis son élection, en 2018.

Il faut se remettre en question et prendre acte des résultats, a-t-il poursuivi au sujet de la victoire nette du Parti québécois (PQ), lundi soir, dans la circonscription de Jean-Talon, à Québec.

L'abandon d'un troisième lien autoroutier entre Québec et Lévis, devenu aujourd'hui un projet de tunnel dédié entièrement au transport collectif, a joué un rôle dans la défaite de la CAQ , selon M. Legault.

C'est clair que ça nous a fait très mal , a-t-il reconnu, prenant par surprise la presse parlementaire en insinuant qu'il serait possible de revoir le projet pour permettre, comme prévu à l'origine, le passage des voitures et des camions.

Il n'y a rien d'exclu , a lâché le premier ministre, juste avant de prendre la direction du Salon bleu, mardi après-midi. La balle est dans le camp des citoyens.

On va dire à la population combien ça coûterait et on va regarder différents scénarios.

L'important, c'est d'entendre le message, de consulter les gens [et] de voir ce qu'ils ont à nous dire sur les divers projets dans la Capitale-Nationale , a ajouté par la suite la ministre responsable du dossier, Geneviève Guilbeault, qui est aussi députée de Louis-Hébert, à Québec.

On va en discuter en équipe, je vais en discuter avec mon caucus dans la Capitale-Nationale, on va en discuter avec le premier ministre et on vous reviendra, a-t-elle déclaré à la presse. Mais le message important, c'est qu'on a entendu hier le message de Jean-Talon, et je pense que c'est important de réagir en conséquence.

Ces déclarations ont pris de court les partis d'opposition à Québec.

Je vais en prendre connaissance, ça me surprend , a notamment déclaré le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon avant de se rendre à son tour au Salon bleu pour la période des questions.

Je n'y crois pas ben ben , a pour sa part déclaré Sol Zanetti, de Québec solidaire (QS). Tout le monde devrait prendre une grande respiration au cabinet [du premier ministre] , a ajouté le député de Jean-Lesage.

Plus tôt dans la journée, le ministre Christian Dubé avait déjà soutenu qu'il fallait prendre acte de certaines décisions et de la réaction du public . Le député caquiste de Beauce-Nord, Luc Provençal, avait également affirmé que le gouvernement devrait reconsidérer [ses] positions dans certains dossiers .

Sans être le seul sujet débattu dans le cadre de la campagne qui vient de se jouer dans Jean-Talon, le troisième lien a certainement fait partie des enjeux au cœur de l'élection qui a culminé avec la victoire du candidat péquiste Pascal Paradis, lundi soir.

L'abandon du volet autoroutier du projet, en avril dernier, a d'ailleurs valu au gouvernement Legault des accusations de mensonges cet été, M. Paradis prétendant avoir appris dès l'an dernier, alors qu'il flirtait avec la CAQ , que celle-ci ne comptait pas aller de l'avant avec sa promesse au-delà des élections d'octobre 2022.

