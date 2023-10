Depuis sept ans, le Manitoba a vendu plus de logements sociaux qu'il en a créé, selon une analyse de CBC /Radio-Canada. Un organisme œuvrant dans le secteur dénonce cette situation, puisqu'il soutient que ces logements sont plus que jamais nécessaires.

Pendant les sept dernières années, soit les deux mandats de l'actuel gouvernement progressiste-conservateur, 287 nouveaux logements sociaux ont été construits, mais 374 ont été vendus avec un immeuble situé au 185 rue Smith à Winnipeg, en 2018.

Cela représente donc une perte de 87 logements sociaux, au total.

Le président du comité provincial de la coalition Right to Housing et assistant de recherche pour le Centre canadien de politiques alternatives, Kirsten Bernas, dénonce cette situation.

« Nous sommes vraiment déçus, car nous avions l’impression d’avoir commencé à faire des progrès au Manitoba en ce qui concerne l’augmentation de l’offre », déplore-t-il.

Élections au Manitoba 2023 Consulter le dossier complet Élections au Manitoba 2023 Consulter le dossier complet Suivre Suivre

La coalition Right to Housing, qui œuvre pour l’accessibilité au logement, s'inquiète également de l'état des logements sociaux gérés par la province. Dans son plan d'action pour le Manitoba (en anglais), (Nouvelle fenêtre) l'organisme note que des dépenses de 1,5 milliard de dollars pendant les 10 prochaines années seraient nécessaires pour les réparer et les entretenir.

La coalition estime aussi que 1000 nouveaux logements seraient nécessaires chaque année pendant les 10 prochaines années pour répondre à la demande.

L’offre de nouveaux logements sociaux ne contribuera pas à réduire le sans-abrisme et l’insécurité du logement si nous n’empêchons pas la perte des logements existants.

Ouvrir en mode plein écran Des graffitis sont visibles dans les couloirs et les cages d'escalier de l'immeuble de Logement Manitoba, situé au 444, rue Kennedy. La coalition Right to Housing l'état des logements sociaux dans la province. Photo : Radio-Canada / Prabhjot Lotey

Des initiatives du gouvernement précédent

D'après l'analyse de CBC /Radio-Canada, près des deux tiers des 287 logements sociaux créés par le gouvernement du Parti progressiste-conservateur (PC) ont été d'abord initiés par le gouvernement précédent, formé par le Nouveau Parti démocratique (NPD) du Manitoba.

Publicité

CBC/Radio-Canada a comparé les annonces faites au cours des 20 dernières années par le PC et le NPD, en se basant sur des documents du gouvernement provincial.

Des rapports annuels montrent aussi que le gouvernement formé par NPD a dépensé 74,6 millions de dollars par année en moyenne pour réparer les immeubles de Logement Manitoba dans la province.

Des dépenses qui auraient été réduites par le gouvernement conservateur, avec une moyenne de 42,3 millions de dollars par année, en comprenant les chiffres publiés vendredi dans le rapport annuel 2022-2023 du ministère des Familles (en anglais). (Nouvelle fenêtre)

Dans un courriel, le porte-parole du Parti progressiste-conservateur Shannon Martin affirme que son gouvernement a investi dans les logements sociaux au cours des sept dernières années.

Il souligne également que les initiatives en logement comprennent plus que de construire des bâtiments. Nous créons un réseau de soutien pour les locataires des logements gérés par Logement Manitoba.

La stratégie de lutte contre le sans-abrisme annoncée en février par la ministre des Familles et responsable de Logement Manitoba, Rochelle Squires, inclut la création de 700 nouveaux logements, un projet évalué à 58 millions de dollars.

Ouvrir en mode plein écran La ministre des Familles et responsable de Logement Manitoba, Rochelle Squires. Photo : Radio-Canada / Travis Golby

Coopération avec le fédéral

Afin de respecter l’accord de 176,5 millions de dollars conclu avec le gouvernement fédéral dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement, la province doit financer plus de 3300 nouveaux logements sociaux d’ici le 31 mars 2028.

Publicité

CBC /Radio-Canada a demandé aux trois partis politiques ayant des députés qui siègent à l’Assemblée législative du Manitoba s’ils s’engageaient à atteindre cet objectif et ce qu’ils feraient pour faciliter l'accès aux logements sociaux.

Le Parti libéral du Manitoba est le seul parti qui a promis de créer plus 3300 logements sociaux.

Le Parti s’est engagé à développer et identifier 10 000 logements en deux mandats selon son chef, Dougald Lamont. Il affirme que les libéraux élimineraient la liste d’attente de Logement Manitoba dans les cinq ans suivant leur élection.

Ouvrir en mode plein écran Lion's Place, l'un des plus grands complexes d'habitation sans but lucratif du Manitoba avec 287 logements, a été vendu à des intérêts privés 2n novembre 2022. Photo : Radio-Canada / Darren Bernhardt

De son côté, le Parti progressiste-conservateur confirme vouloir construire les logements sociaux nécessaires au Manitoba. Les progressistes-conservateurs affirment ne pas avoir de calendrier précis pour l’élimination de la liste d’attente, mais qu’il s’agissait d’une priorité

Ils s'engagent à fournir un programme « solide » de rénovation des logements sociaux, sans donner de détail sur la valeur d'un tel programme. Le PC a aussi confirmé vouloir travailler avec les organismes à but non lucratif pour s’assurer qu’ils puissent continuer à fournir des logements abordables.

Le Nouveau Parti démocratique promet pour sa part de construire plus de logements sociaux et de travailler avec le fédéral.

Un porte-parole du parti affirme que le NPD ramènera les crédits d'impôt pour les locataires résidentiels à 700 $. Ce crédit est actuellement de 525 $, puisque les progressistes-conservateurs ont réduit ce crédit d'impôt lorsqu'ils ont commencé à accorder aux propriétaires des remboursements sur la taxe scolaire.

Le NPD s'engage également à supprimer la taxe sur la vente au détail pour la construction de logements abordables. Le parti ne s’est cependant pas prononcé sur la question du temps d’attente des listes de Logement Manitoba.

Avec les informations de Lauren Donnelly