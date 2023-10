Examen d’entrée des infirmières : le Commissaire presse l’Ordre de refaire ses devoirs

Les cégeps, les universités et les milieux de stage ne sont pas à blâmer pour le taux d’échec élevé à l’examen de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ), estime le Commissaire à l’admission aux professions dans son troisième rapport d'étape sur la question.

Depuis un an, le commissaire André Gariépy cherche à expliquer pourquoi des centaines de candidates et de candidats ont échoué l’examen d’entrée à la profession en septembre 2022.

Le taux de réussite pour l’ensemble des personnes qui se sont présentées pour la première fois à l’examen s’élevait alors à 51,4 %, un des plus bas jamais obtenus. Depuis 2018, le taux de réussite s’établissait en général entre 71 % et 96 %.

Après s’être penché sur les « failles et les fragilités » de l’examen de l’ OIIQ , le commissaire a examiné, dans son troisième rapport, les effets potentiels de la qualité des formations offertes durant la pandémie dans les établissements d’enseignement et les milieux de stage sur le taux d’échec anormalement élevé.

Conclusion de Me André Gariépy : L’impact de la pandémie sur la formation et la préparation des personnes candidates n’est pas une explication généralisable, suffisante et concluante du taux de réussite inhabituellement bas à l’examen de septembre 2022 .

Selon le commissaire Gariépy, les établissements d’enseignement et les milieux de stages ont fourni des efforts pour adapter leurs méthodes d’enseignement, leurs programmes et l’encadrement des personnes étudiantes afin de répondre aux circonstances exceptionnelles de l’urgence sociosanitaire .

Il n’y aurait pas de lien direct entre la durée des études pendant laquelle les personnes étudiantes ont dû composer avec les ajustements mis en place dans les établissements d’enseignement et le faible taux de réussite à l’examen , tranche le commissaire.

Il est difficile de généraliser et d’affirmer que les personnes candidates ayant suivi leur parcours de formation pendant la pandémie sont moins bien formées.

Insatisfait des travaux de l’OIIQ

Pour le commissaire, il faut revenir à la case départ.

Les failles et fragilités de l’examen de l’Ordre [...] demeurent l’explication principale du taux de réussite inhabituellement bas à l’examen de septembre 2022 , affirme le commissaire Gariépy.

Ce dernier déplore que l’Ordre n’ait pas donné une suite tangible, valable et complète aux recommandations du Rapport d’étape 2 de mai 2023 quant aux travaux et mesures à mettre en place pour améliorer la validité et la fiabilité de son examen .

Me Gariépy réitère que la recommandation quant au recalcul des résultats de septembre 2022 en retirant l’ajout de l’erreur de mesure n’a pas été appliquée .

Les examens de mars et de septembre 2023, ainsi que les prochains, devraient également être revus.

Ce dernier estime par ailleurs que le recours à l’examen américain NCLEX-RN dès 2024 est irréaliste et qu’on doit aussi s’assurer de l’accès en langue française à un matériel préparatoire suffisant .

Ouvrir en mode plein écran Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a rencontré les dirigeants de l'OIIQ en mai dernier, en compagnie de ses collègues Sonia LeBel et Pascale Déry. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roussel

Créer deux permis, deux examens

Au-delà de l’examen, le commissaire Gariépy suggère de créer un permis d’infirmière technicienne et un permis d’infirmière clinicienne (ou bachelière) .

Chacun de ces permis se verrait attribuer des activités professionnelles [...] avec ses conditions d’admission, dont un examen adapté aux activités attribuées et au niveau de formation , précise-t-il.