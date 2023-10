La Ligue canadienne de hockey (LCH) confirme que la course pour accueillir la Coupe Memorial 2025 se fera entre l’Océanic de Rimouski et les Cataractes de Shawinigan.

Moncton a confirmé son retrait du processus de mise en candidature, laissant le champ libre aux deux villes québécoises.

Les deux équipes restantes devront soumettre leur candidature avant la date limite du 10 novembre. La ville hôtesse sera annoncée au mois de décembre.

Ce sera un grand retour du championnat au Québec après 10 ans d’absence.

L’équipe qui sera sélectionnée pour accueillir le tournoi se verra obtenir un laissez-passer automatique pour participer à la 105e Coupe Memorial, aux côtés du champion des séries éliminatoires de la Ligue de hockey de l’Ouest (WHL), de la Ligue de hockey de l’Ontario (OHL) et de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Être désigné comme l’hôte de l’événement ne serait pas une première pour l’Océanic de Rimouski et les Cataractes de Shawinigan. Les deux équipes ont déjà accueilli et remporté le prestigieux trophée.

Les Cataractes ont accueilli le tournoi à deux reprises, soit en 1985 et en 2012. C’est lors de cette dernière édition que Shawinigan a remporté son premier titre de champion de la LCH .

Rimouski a accueilli l’événement en 2009 et remporté le titre en 2000.

Le copropriétaire de l’Océanic de Rimouski, Alexandre Tanguay, affirme qu’il faudra l’appui financier de Québec dans ce dossier pour réussir à organiser la Coupe Memorial dans sa ville.

On a des discussions présentement. C’est très positif pour Rimouski et on espère travailler très fort et de la bonne façon dans les prochains temps pour faire rêver les gens et le comité de sélection de la Coupe Memorial 2025 , affirme Alexandre Tanguay.

La Coupe Memorial 2024 présentée par Dow aura lieu à Saginaw, Michigan, du 23 mai au 2 juin 2024.