Débusquer l’écoblanchiment en cinq étapes

Au moment de choisir un produit, optez-vous en général pour celui qui se proclame le plus vert? Si oui, vous êtes loin d’être les seuls. C’est le cas d’environ la moitié des consommateurs canadiens, selon une enquête de PricewaterhouseCoopers réalisée en 2021.

Or, 40 % des arguments verts mis de l’avant en ligne par les entreprises n’ont de vert que le nom et peuvent être considérés comme une façon de faire de l’écoblanchiment, selon une enquête de l’International Consumer Protection and Enforcement Network, un regroupement d’autorités en matière de protection des consommateurs.

Quand une marque met de l’avant des caractéristiques qui démontrent une certaine responsabilité écologique, sans que ces prétentions soient appuyées par des faits, on se trouve devant un cas d’écoblanchiment. Au Canada, bien que la publicité trompeuse soit illégale, rien n’encadre spécifiquement les pratiques des entreprises en matière d’affirmations environnementales.

Qui ne s’est jamais demandé si tel produit peut réellement être carboneutre ou si un emballage est recyclable comme on le prétend? Voici un petit guide d’autodéfense à l’intention de ceux et celles qui souhaitent aiguiser leur esprit critique face à ces promesses verdoyantes.

Première étape : tout ce qui brille n’est pas vert

Le premier indice qui saute aux yeux du consommateur averti? L’évocation de la nature à travers une série d'images séduisantes. Julien O. Beaulieu, avocat formé en droit de la concurrence et auteur d’un rapport sur l’écoblanchiment climatique au pays, explique que « pour les chercheurs qui travaillent sur l’écoblanchiment, il y a une catégorie qui s’appelle l’écoblanchiment exécutif, qui est le fait d’ajouter toutes sortes d’éléments, de verdure, de couleur verte, de photos de nature autour d’un produit, qui sont parfois déconnectés de l’environnement dans lequel on utiliserait ces produits ».

Ouvrir en mode plein écran Cette fausse publicité de pétrole utilise la couleur verte pour amplifier son message environnemental. Photo : Radio-Canada / Charlie Debons

Bien sûr, toutes les publicités mettant la nature en scène ne sont pas mensongères. Mais gare au lien ténu entre ce que l’on tente de nous vendre et cette image paradisiaque!

Deuxième étape : repérez les mots vagues

Un des types d’écoblanchiment parmi les plus fréquents est de faire miroiter de grandes promesses à travers des mots qui semblent justes mais ne veulent pas dire grand-chose. Des mots ou des expressions tels que naturel , écoresponsable , doux pour l’environnement , vert ou même écologique méritent des précisions pour être crédibles. La question à se poser : De quoi parle-t-on précisément?

Ouvrir en mode plein écran Cette fausse publicité propose à ses consommateurs des « écopoints ». Photo : Radio-Canada / Charlie Debons

Troisième étape : certifié écoblanchi

Certaines marques vont jusqu’à créer leur propre certification environnementale et en affichent le logo sur l’emballage. Parfois, on nous présente une certification un peu obscure. Elle n’est pas nécessairement fausse ou trompeuse, mais est-elle crédible? Est-ce que ses critères sont rigoureux, ou n’importe qui peut l’obtenir? Il faut vérifier , conseille Julien O. Beaulieu.

Ouvrir en mode plein écran Cette fausse publicité de cendrier affiche plusieurs certifications environnementales. Photo : Radio-Canada / Charlie Debons

On peut alors se demander si la certification est maison ou si elle est utilisée par plusieurs entreprises et validée par un organisme officiel. Cet index des écotiquettes sur le site du ministère de l’Environnement du Québec (Nouvelle fenêtre) peut vous faciliter la tâche.

Étape 4 : Vous dit-on toute la vérité, ou juste une vérité?

Les publicitaires font parfois dans l'écoblanchiment sans même en avoir l’intention. Une caractéristique écologique bien réelle du produit peut être mise de l’avant dans l’espoir d’en retirer un avantage concurrentiel, mais celle-ci peut cacher des effets négatifs qui, eux, ne sont pas communiqués. Être carboneutre, c’est bien, mais on nous parle seulement des émissions de gaz à effet de serre. On ne parle pas de la consommation de plastique, des impacts sur la biodiversité, de ce que deviendra l’emballage une fois au dépotoir , explique Julien O. Beaulieu.

Ouvrir en mode plein écran Cette fausse publicité se concentre sur l'emballage de son produit. Photo : Radio-Canada / Charlie Debons

Une pratique similaire consiste à vanter les caractéristiques écologiques de l’emballage d’un produit sans mentionner les conséquences que le produit lui-même ou sa fabrication peuvent entraîner sur l’environnement. Souvenez-vous qu’une seule caractéristique ne peut résumer l’ensemble du cycle de vie d’un produit.

Étape 5 : n’est pas carboneutre qui veut

Si on en croit les messages des publicités et des emballages, tous les services et les produits de consommation seront carboneutres d’ici 2050! Mais pour en avoir le cœur net, il vous faudra enquêter en vous rendant sur les sites des entreprises vertueuses afin d’y débusquer un plan précis, une marche à suivre.

Ouvrir en mode plein écran Plusieurs entreprises disent vouloir être carboneutres d'ici 2050. Photo : Radio-Canada / Charlie Debons

Par exemple : a-t-on prévu des cibles à atteindre à plus court terme et des moyens de suivre le progrès vers cette carboneutralité tant vantée? Souhaite-t-on s’attaquer à l’entièreté des émissions liées à la fabrication d’un produit? Certaines entreprises tablent sur les améliorations de leurs procédés de fabrication, mais si l’empreinte des matières premières, de la phase d’utilisation du produit ou de sa fin de vie n’est pas prise en compte, il manque une partie du portrait.

Sachez aussi que la compensation carbone ne devrait être utilisée que pour rayer les dernières émissions de gaz à effet de serre du bilan, celles qu’on ne peut éviter à la source. Plusieurs scientifiques et spécialistes désavouent les mécanismes de compensation qui font appel à la plantation d’arbres et à la protection de milieux naturels, car ils peuvent être compromis par les aléas climatiques et sont parfois frauduleux.

Julien O. Beaulieu mentionne que des industries très polluantes peuvent s’en servir pour verdir leur image : C’est comme ça que du pétrole peut être carboneutre, que du charbon peut être carboneutre : parce qu’en plus de les produire, l’entreprise achète des crédits carbone pour compenser ses émissions de gaz à effet de serre. Certains crédits sont de haute qualité, mais d’autres sont de très faible qualité. C’est là que cela peut être dangereux.

Une fois notre œil bien entraîné à repérer l’écoblanchiment, on peut se demander s’il en revient à tout un chacun de faire tout ce travail de vérification. Pour prolonger la réflexion et connaître les solutions qui s’offrent à la collectivité pour mettre un frein aux pratiques frauduleuses en matière d’environnement, l’équipe de Carbone vous invite à visionner le reportage qu’elle a consacré à ces questions.