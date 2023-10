Les villes de Cochrane, Iroquois Falls et Black River-Matheson veulent miser sur une approche communautaire pour tenter d’attirer et de retenir des médecins dans leurs communautés.

Les trois communautés font partie du réseau intégré du groupe MIC s qui gère les hôpitaux dans chacune de celles-ci.

Elles proposent la mise en place d’une corporation à but non lucratif pour faire le travail de recrutement et de rétention à la place du comité de bénévoles appelé Worker Bees qui était en place au cours des dernières années. Selon le maire de Cochrane, Peter Politis, ce comité n’a pas connu beaucoup de succès dans ses efforts.

Toutes nos communautés manquent considérablement de médecins. À Cochrane, par exemple, nous disposons de suffisamment de fonds pour cinq médecins, mais nous n'avons qu'un , souligne-t-il.

Le maire Politis affirme que la nouvelle corporation serait composée de personnes possédant des compétences spécifiques, qui pourraient mettre en place des plans d’attraction et de rétention personnalisés.

Il ajoute qu’une corporation sans but lucratif serait aussi admissible à du financement.

En mettant en place ces forfaits compétitifs pour attirer des médecins, nous sommes en concurrence avec d'autres municipalités de la province, et cela représente une somme d'argent importante.

Le maire souhaite que la nouvelle corporation soit mise en place au début de l’année prochaine.

Le directeur général des services de santé du groupe MIC s, Paul Chatelain, affirme que le fardeau du recrutement ne doit pas reposer uniquement sur l’hôpital.

C'est une responsabilité communautaire d'embaucher des médecins, et je pense que ce sera une bonne nouvelle lorsque ce comité sera formé , déclare-t-il.

M. Chatelain estime qu’on a besoin d’environ huit médecins dans la région, soit quatre à Cochrane, deux à Iroquois Falls et deux à Black River-Matheson.

Différent à Hearst

À Hearst, la coordonnatrice du recrutement des professionnels de la santé, Mélanie Goulet, souligne qu’elle travaille pour une seule communauté, ce qui peut expliquer une approche quelque peu différente.

Je suis employée en partie par l’hôpital, mais aussi en partie par la Ville, qui a un grand rôle à jouer côté recrutement , affirme-t-elle.

Mme Goulet souligne qu’elle consulte d’autres joueurs locaux, comme le service du développement économique de la Ville et l’équipe de santé familiale de la région.

Elle souligne l’importance d’une approche personnalisée dans le recrutement.

Si un médecin s'intéresse à notre communauté, j’ai un plan d’accueil d’après ses champs d'intérêt. On va lui présenter certaines activités de la région, lui faire visiter des maisons ou voir des écoles , affirme-t-elle.