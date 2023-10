Une nouvelle campagne pour réduire les vols à l’étalage attribuables au crime organisé

Le Service de police de Toronto et l’organisme Échec au crime Toronto veulent sensibiliser le public à l’augmentation du vol à l’étalage au profit du crime organisé au Canada, grâce à une nouvelle campagne publicitaire.

Ce type de vol se différencie d’un vol à l’étalage commis par une personne, comme le constate la présidente de la Commission des services policiers de Toronto, Ann Morgan.

Le vol à l’étalage "organisé" comprend le vol et la revente de marchandises. Il s’agit d’un crime généralement commis par des groupes organisés et non par des voleurs individuels , a-t-elle expliqué en point de presse mardi.

Il peut aussi entraîner une augmentation de la violence, quand les réseaux criminels utilisent la force, les menaces et l’intimidation pour voler de l’argent et des biens , ajoute Mme Morgan.

Publicité

Ces voleurs ciblent des articles chers, mais aussi des produits d'usage courant qui peuvent être en forte demande, comme le lait maternisé ou des produits de beauté.

Plusieurs de ces réseaux de vols organisés utilisent leurs revenus illégaux pour financer la traite de personnes, le trafic de drogue et même des organisations terroristes , ajoute Ann Morgan.

Pertes énormes pour les commerçants

De son côté, le chef du Service de police de Toronto, Myron Demkiw, confirme que le vol à l’étalage pour des réseaux organisés se traduit par des pertes importantes pour les commerces au Canada.

Ce type de vol coûte 5 milliards de dollars par an aux entreprises canadiennes , lance-t-il.

Le chef Demkiw indique par ailleurs que ce sont surtout les consommateurs qui finissent par payer pour ce type de vols, puisqu'ils font augmenter les prix.

Deux vols à l'étalage sur cinq attribuables au crime organisé impliquent de la violence. Ce n’est pas un crime sans victime.

Or, ces vols deviennent de plus en plus violent, selon Rui Rodrigues, un représentant du Conseil canadien du commerce du détail.

Publicité

Si je remonte à l’année 2019, le nombre de fois où j’entendais parler d’un incident violent et agressif dans un commerce de détail était peu fréquent. Aujourd’hui, j’en entends parler tous les jours , dit-il.

Cette violence peut représenter un danger pour les employés et les clients des commerces de détail, selon M. Rodrigues.

Il rappelle cependant qu'il y a une grande différence entre un individu qui vole un objet ou deux, sans préméditation, pour sa propre consommation et le vol à l’étalage pour un réseau criminel, qui vole des produits pour les vendre et souvent réinvestir l'argent à des fins criminelles.