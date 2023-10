À quoi servira la nouvelle force multinationale en Haïti?

Le Conseil de sécurité des Nations unies a approuvé l'envoi en Haïti d'une force multinationale pour aider la police à rétablir l’ordre dans le pays. Comment ce déploiement se fera-t-il et quel sera son objectif? Décryptage avec Henri-Paul Normandin, ancien ambassadeur du Canada en Haïti.

1. Quel est le mandat de la force multinationale?

La résolution adoptée lundi par le Conseil de sécurité de l’ ONU valide la création d’une mission multinationale de soutien à la sécurité pour une période initiale de 12 mois. Son mandat est de soutenir l’action menée par les policiers haïtiens pour rétablir la sécurité et créer les conditions de sécurité propices à la tenue d’élections libres et régulières .

Il ne s’agira pas de Casques bleus déployés dans le cadre d’une mission onusienne, mais plutôt de policiers issus de différents pays.

Publicité

En juillet, le Kenya s’était dit prêt à prendre la tête de cette force et à laquelle il affecterait 1000 policiers.

La Jamaïque, les Bahamas et Antigua-et-Barbuda se sont également engagés à envoyer du personnel.

Le gouvernement haïtien réclame depuis un an une assistance internationale pour faire face à l’insécurité dans le pays.

Ouvrir en mode plein écran Des habitants fuient leurs maisons pour échapper aux affrontements entre gangs armés dans le quartier de Carrefour-Feuilles à Port-au-Prince, en Haïti, le 15 août 2023. Photo : Associated Press / Odelyn Joseph

Cette année, entre le 1er janvier et le 9 septembre, 3000 homicides ont été signalés, selon les statistiques des Nations unies. Il y a eu également plus de 1500 enlèvements contre rançon et quelque 200 000 personnes (dont la moitié sont des enfants) ont été contraintes de fuir leur domicile. Les violences sexuelles et les abus contre les femmes et les filles sont un fléau dans le pays.

Publicité

2. Quand arrivera-t-elle en Haïti?

Aucune date de déploiement n'a encore été fixée, mais cela risque de prendre plusieurs mois.

Henri-Paul Normandin, fellow à l’Institut d'études internationales de Montréal (IEIM) et ancien ambassadeur du Canada en Haïti et aux Nations unies (2006-2010), doute que cela puisse se faire rapidement. Les défis sont trop importants, dit-il.

C'est une mission qui est à monter de toutes pièces, c'est un concept à inventer.

Il faudra définir la structure, le commandement, la composition et coordonner le tout, explique-t-il. Ensuite, du point de vue logistique, il faudra amener l’équipement, trouver des logements et mettre en place un soutien médical pour les policiers, entre autres.

Avant qu'on s'installe et qu'on soit pleinement opérationnels, on en a pour quelques mois , estime-t-il.

3. Quels seront ses pouvoirs?

La résolution autorise la mission multinationale à adopter, à titre exceptionnel, des mesures temporaires d’urgence de portée limitée pour aider la police haïtienne à maintenir l’ordre public et la sécurité publique, y compris en procédant si nécessaire à des arrestations et à des mises en détention .

Les règles d’engagement, c’est-à-dire les circonstances dans lesquelles les policiers pourraient utiliser la force, restent encore à définir.

Ouvrir en mode plein écran La violence en Haïti a atteint des niveaux jamais vus depuis des décennies, selon les Nations unies. Photo : Associated Press / Odelyn Joseph

Le volet d'appui à la police nationale d'Haïti semble inclure des opérations menées conjointement avec la police, ce qui laisse présumer que les policiers kenyans et, éventuellement, les policiers d'autres pays qui vont contribuer à cette mission pourraient bien faire l'usage de la force directement, note M. Normandin. Mais tout cela est à préciser.

Les responsables de la mission devront d’ailleurs revenir devant le Conseil de sécurité pour expliquer en détail les règles d’engagement, mais aussi le concept opérationnel, le calendrier de déploiement, les buts de la mission et le résultat final recherché, en plus de fournir une estimation du coût de l’opération et des effectifs qu’ils envisagent de déployer.

En réponse aux questions des journalistes, Stéphane Dujarric, le porte-parole du secrétaire général de l’ ONU , a affirmé que les États qui enverront des policiers en Haïti seront responsables des actions de leurs citoyens déployés au sein de cette force et que ceux-ci devront se conformer aux normes les plus élevées en matière de droits de l’homme .

Cela risque d’être tout un défi, estime Henri-Paul Normandin. On est dans une situation presque de guérilla urbaine, où des gangs contrôlent des territoires densément peuplés. Alors quand la police nationale haïtienne et la force multinationale vont arriver pour combattre les gangs, comment ça va se passer?

4. Pourquoi n’envoie-t-on pas de Casques bleus?

La Mission des Nations unies pour la stabilisation en Haïti (MINUSTAH) a pris fin en octobre 2017, entachée par les abus sexuels commis par certains Casques bleus et par leur responsabilité dans l’introduction au pays du choléra, qui a causé quelque 10 000 décès.

Ouvrir en mode plein écran Des Casques bleus patrouillent à Cité Soleil, en banlieue de Port-au-Prince, en Haïti. (Photo d'archives) Photo : AFP / Hector Retamal

Les Haïtiens ne sont donc pas très enthousiastes à l’idée de revoir des Casques bleus dans leur pays, souligne Henri-Paul Normandin, même si la mission a apporté de la stabilité politique et une sécurité relative.

D’autre part, au sein même des Nations unies, il y a une certaine fatigue vis-à-vis d'Haïti , observe M. Normandin.

On a financé des missions de paix pendant plusieurs années et les succès ont été mitigés.

C’est pour cela que les États-Unis ont présenté cette solution d’une mission sous mandat du Conseil de sécurité et dirigée par un autre pays. Ils ont demandé au Canada d’en prendre les commandes, mais Ottawa a décliné l’invitation, préférant prendre la tête d’une opération de coordination de l’aide internationale.

5. Qui va payer?

La mission sera financée par les contributions volontaires des États membres de l' ONU .

Les États-Unis ont promis au moins 100 millions de dollars américains (137 millions $ CA), sous réserve de l’approbation du Congrès, et un appui logistique.

Le Canada s’était engagé en mars à fournir 100 millions de dollars canadiens pour soutenir et former les services de sécurité haïtiens.

Avec les informations de Agence France-Presse et Associated Press