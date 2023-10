Champagne suspend les activités d’un fonds vert ciblé par des lanceurs d’alerte

Ottawa vient de suspendre les activités d’une importante fondation fédérale qui finance le développement de technologies vertes, après avoir reçu un rapport critique à l'égard de sa gestion des fonds publics.

Le gouvernement empêche donc Technologies du développement durable Canada (TDDC) de dépenser le restant du milliard de dollars qu’il gère en fonction d’une entente de cinq ans avec le ministère de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique (ISDE).

La décision dans ce dossier a été prise par le ministre de l'Innovation, François-Philippe Champagne, qui donne trois mois à l'organisation pour procéder à des changements importants.

TDDC avait été la cible d’une dénonciation l’an dernier de certains anciens employés, qui remettaient en cause sa gestion du financement fédéral et des ressources humaines au sein de la fondation.

Le gouvernement vient de recevoir le rapport final d’une firme externe, Raymond Chabot Grant Thornton, qui a mené une enquête sur ces allégations.

Le rapport soulève notamment des enjeux liés à la distribution de 38 millions de dollars en financement d’urgence en 2020 et 2021, durant la pandémie de la COVID-19, à des compagnies qui avaient déjà reçu des subventions de TDDC .

Selon le rapport, ces subventions ne semblent pas avoir été conformes avec les exigences de l'entente entre le gouvernement et la fondation, notant que les paiements n'étaient pas liés à des dépenses précises et n'ont pas fait l'objet de suivis.

De plus, une des firmes n’était pas admissible à recevoir un montant de 280 000 $ qui lui a été accordé, affirme le rapport.

Le rapport soulève aussi de nombreux manquements à la politique de gestion des conflits d’intérêts au sein de TDDC , affirmant que celle-ci n’a pas été appliquée de manière cohérente .

Dans un cas, un conflit d'intérêt entre la présidente et un cnsultant a fait l'objet d'une déclaration antidatée , à la suggestion des avocats de l'organisation, affirme le rapport.

Dans une autre section, le rapport note que deux fonds créés par TDDC , d'une valeur de plus de 20 millions de dollars, semblent contrevenir ou ne pas rencontrer les objectifs de l'entente entre la fondation et le gouvernement.

La réaction du ministre

Dans un communiqué diffusé mardi, le ministre de l’Innovation François-Philippe Champagne affirme qu’il prend les constatations contenues dans le rapport au sérieux .

Ouvrir en mode plein écran Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, François-Philippe Champagne (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Le rapport d’enquête a relevé un certain nombre de cas où TDDC n’a pas entièrement respecté l’accord de contribution conclu avec ISDE . Il a également identifié des possibilités d’amélioration dans d’autres domaines non couverts par l’accord de contribution et en dehors de la portée de l’intervention d’ ISDE , notamment les ressources humaines, la gouvernance et la surveillance , affirme le ministre.

François-Philippe Champagne demande notamment à TDDC de mettre en œuvre un plan d’action mis sur pied par son ministère d’ici la fin 2023, ajoutant qu’il étudie d’autres options pour renforcer la surveillance de la gouvernance de la TDDC .

Une riche fondation

Peu connu du grand public, TDDC est au cœur des efforts du gouvernement fédéral pour promouvoir la transition technologique vers une économie plus verte en concentrant ses efforts dans le domaine des petites et moyennes entreprises.

Selon son entente en cours avec le ministère de l’Innovation, TDDC avait le droit de distribuer un milliard de dollars à ces entreprises entre 2021 et 2026. Les sommes à dépenser par cette fondation augmentent chaque année et devraient atteindre 320 millions en 2025-2026.

Ouvrir en mode plein écran Technologies du développement durable Canada (TDDC) finance des projets technologiques pour un transition vers une économie plus verte. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Dans une déclaration écrite le mois dernier, le ministère de l’Innovation avait confirmé avoir reçu des « allégations d'actes répréhensibles » en février dernier en matière de gestion des finances et des ressources humaines par TDDC .

Le ministère a réagi en embauchant la firme Raymond Chabot Grant Thornton pour examiner la situation et valider les faits allégués .

Dans un message vidéo l’an dernier, François-Philippe Champagne vantait l’immense travail accompli par TDDC et son rôle central dans le développement économique du Canada.

En tant que principal bailleur de fonds des petites et moyennes entreprises du secteur des technologies propres au pays, vous jouez vraiment un rôle crucial pour assurer un avenir faible en carbone , lançait-il.

TDDC est dirigé depuis 2015 par LeahLawrence. Cette présidente-directrice générale est une experte de longue date dans le domaine des technologies propres. Elle est ingénieure de formation en plus d'être titulaire d'une maîtrise en économie de l’Université de Calgary.

La présidente du conseil d’administration depuis 2019 est Annette Verschuren, une personnalité bien en vue dans le monde des affaires au Canada. Elle s’était jointe à plusieurs femmes d’affaires lors d’une visite du premier ministre Justin Trudeau à Washington en 2017 alors qu’une délégation canadienne avait rencontré le président américain de l’époque, Donald Trump.

Elle a déjà dirigé les activités de HomeDepot et de Michael’s au Canada. Depuis 2012, elle est présidente de la firme NRStor, qui travaille dans le domaine du stockage d’énergie.