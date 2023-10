PSPP sur Jean-Talon : « Je ne pense pas que ce soit un vote sur le tramway »

Le Parti québécois (PQ) et son chef, Paul St-Pierre Plamondon, n'ont pas senti que le projet de tramway a beaucoup préoccupé les électeurs pendant la campagne électorale de la circonscription de Jean-Talon. L’inflation et le logement sont revenus plus souvent dans les discussions avec les citoyens d'après le PQ.

Au lendemain de sa victoire sans équivoque, le candidat élu, Pascal Paradis, relate les préoccupations dont les électeurs lui ont fait part. Ce qui est sorti fortement pendant toute la campagne? La question du coût de la vie, la question du coût du panier d'épicerie, des soins à domicile, de la crise du logement. C'est de ça qu'on a parlé , soutient-il.

Les représentants du PQ croient tout de même qu’ils ont gagné en ayant une position plus prudente et nuancée sur le projet de tramway, demandant d’abord plus d'informations avant d’en discuter en profondeur. Oui, il faut écouter la population dans sa réaction au projet, mais je pense qu'il faudra mesurer cette réaction lorsqu'on aura l'heure juste sur le projet , remarque le chef du parti Paul St-Pierre Plamondon.

Le gouvernement invité à mettre cartes sur table

Ils continuent de réclamer au gouvernement de rendre des comptes sur le tramway, même si le maire de Québec Bruno Marchand a affirmé qu’il n’y aurait aucun coût de dévoiler avant le dépôt des propositions des consortiums pour le volet infrastructure, afin de ne pas nuire au processus d’appel d’offres.

Tramway de Québec Consulter le dossier complet Tramway de Québec Consulter le dossier complet Suivre Suivre

On comprend qu'il ne faut pas entacher ou nuire à un processus où on essaie d'obtenir le meilleur prix possible. Mais ce n'est pas une raison, de la part du gouvernement, de ne répondre à aucune question , lance le chef du parti. Il redemande à la CAQ , à défaut de donner des coûts précis, qu'une fourchette des montants envisagés soit révélée pour que la population ait une meilleure idée à ce stade-ci, de l'ampleur du projet.

Publicité

Il est méfiant quant aux réelles intentions de la CAQ pour le tramway, prenant en exemple les importants changements apportés au projet de 3e lien et au REM de l’Est après les élections. On va demeurer vigilant parce qu'on ne voit pas comment Québec peut mordre la poussière à nouveau pour un projet important. Québec mérite un projet important, Québec mérite un projet structurant. On va défendre Québec là-dedans , indique Paul St-Pierre Plamondon.

La main tendue de Québec solidaire

De son côté, Québec solidaire veut établir une bonne collaboration avec le candidat élu du PQ pour mettre de l'avant les enjeux importants pour les citoyens de Québec, martelant à nouveau la nécessité d'avoir un tramway à Québec et le dossier de la qualité de l'air.