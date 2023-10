Production d’hydrogène : quels impacts sur le réseau électrique à Terre-Neuve?

Le promoteur d’un parc éolien géant et d’une usine d’hydrogène et d’ammoniac souhaite acheter jusqu’à 155 mégawatts d’électricité à Hydro Terre-Neuve-et-Labrador, soit l’équivalent du cinquième de l’électricité produite au barrage de Muskrat Falls.

La société de la Couronne évalue une demande de raccordement déposée par World Energy GH2, mais souligne que si l’entreprise veut se connecter au réseau électrique public, elle devra financer les travaux à ses propres frais.

À l’heure actuelle, quatre entreprises – World Energy, ABO, EVREC et Everwind NL – rivalisent pour obtenir des terres publiques et y construire des éoliennes. Une cinquième firme, Pattern Energy, prévoit un tel projet, mais sur des terres privées.

La taille des parcs éoliens proposés varie, mais tous les projets visent à alimenter en énergie propre de nouvelles installations productrices d’hydrogène et d’ammoniac.

Lorsque les vents ne soufflent pas, ces usines auront besoin d’une autre source d’énergie pour alimenter leurs électrolyseurs. Les compagnies se tournent donc vers des batteries de pointe, mais aussi vers l’hydroélectricité.

600 à 650 GWh par an

World Energy, qui propose de construire 328 éoliennes dans la péninsule de Port au Port et dans la vallée de Codroy, est le seul promoteur dont le projet fait l’objet d’une étude environnementale.

Selon l’étude d’impact soumis dans le cadre de ce processus, World Energy souhaite que la société de la Couronne lui fournisse au moins 10 mégawatts d'électricité en tout temps et que 145 mégawatts supplémentaires soient disponibles 24 heures sur 24 pendant l’été et partiellement disponibles pendant les quatre mois d'hiver .

Au total, World Energy achèterait 600 à 650 GWh par an à Hydro T.-N.-L. À titre de comparaison, le barrage de Muskrat Falls, au Labrador, a produit environ 4200 GWh d’énergie en 2022, selon Hydro T.-N.-L.

Les importations les plus importantes sont attendues pendant l’été, au moment où la demande dans la région est relativement faible , précise l’entreprise dans l'étude d'impact de 4100 pages.

Hydro T.-N.-L. dit étudier la faisabilité du raccordement proposé par World Energy, ainsi que les impacts possibles sur la fiabilité de l’électricité pour les consommateurs.

Ces études détermineront les détails du raccordement demandé et des améliorations à apporter aux actifs existants d'Hydro, le cas échéant, ainsi que les coûts associés, les lignes de transmission associées et les impacts environnementaux qui en découlent.

Les nouveaux clients sont responsables de tous les coûts encourus pour raccorder leurs installations au système interconnecté de l'île , ajoute Mme Pitcher.

Acheteur et vendeur d'électricité?

Selon l'étude d'impact déposée par World Energy, lorsque l'entreprise se retrouve avec un surplus d'énergie éolienne, elle pourrait essayer de le vendre à Hydro T.-N.-L.

Le document indique que les bénéfices prévus de possiblement fournir le réseau en électricité sont détaillés à la section 2.3.4.5 . Pourtant, cette section du document n’existe pas. La porte-parole de World Energy, Laura Barron, précise qu’elle a été retirée avant que le document ne soit soumis à la province.

La section supprimée était encore à l'état de projet et n'est plus exacte ni pertinente , soutient-elle.

World Energy n’a pas précisé la quantité d’électricité qui pourrait être vendue à Hydro T.-N.-L.

Tout autre détail reste à déterminer et sera publié au moment opportun , poursuit Mme Barron.

Hydro T.-N.-L. ne ferme pas la porte à l’idée d'acheter les surplus d’électricité de World Energy, stipulant toutefois que d’autres analyses seront nécessaires. Elle ajoute qu’il est au promoteur de financer ces évaluations et que le processus pourrait s’étaler sur plusieurs mois, voire plus d'un an .

Le ministre fédéral de l’Environnement, Steven Guilbeault, a annoncé vendredi que le projet de World Energy ne sera pas soumis à une évaluation environnementale fédérale. Le ministre provincial de L’Environnement, Bernard Davis, décidera du sort du projet d’ici le 31 octobre.

World Energy veut commencer à bâtir ses installations dans la péninsule de Port au Port et à Stephenville au milieu de l’année 2024, pour terminer les travaux au début de 2026. Les travaux dans la vallée de Codroy auraient lieu de la fin de 2025 au début de 2027.