Décevante saison de pêche sur la Côte-Nord

La pêche n'aura pas été fructueuse en 2023. Le prix du crabe des neiges, par exemple, a pris une dégringolade cette année.

Même si les pêcheurs nord-côtiers ont largement augmenté leur nombre de prises, le prix qu’on leur a offert au quai a été nettement inférieur à celui de l’an dernier.

Cette année, les pêcheurs ont obtenu près de 21 M$ pour leurs livraisons de crabe des neiges, selon le ministère des Pêches et Océans (MPO). En 2022, ils avaient gagné plus que le double, soit 52 M$.

La chute du prix au débarquement de la ressource s’explique par un début de saison houleux.

Après avoir refusé durant trois semaines de prendre le large en raison d’un prix de débarquement jugé trop bas, les pêcheurs de crabe des neiges de la zone qui s’étend de Pointe-des-Monts à Natashquan avaient finalement accepté d’aller en mer près d’un mois après le début de leur saison de pêche.

Il s’étaient entendus à l'amiable avec l'Association québécoise de l'industrie de la pêche, qui leur a offert un prix provisoire de 2,25 $ la livre pour amorcer la saison. De leur côté, les industriels s'engagent à respecter la décision finale de la Régie des marchés agricoles sur les prix finaux pour les saisons 2020 et 2022.

Cependant, force est de constater que malgré leurs débarquements de cages pleines de crustacés, les pêcheurs ne sont pas parvenus à en sortir les profits escomptés.

Le bourgot dans les mailles du filet

La pêche aux buccins, ou bourgots, n’a pas été simple, non plus. Les pêcheurs de la Côte-Nord ont eu de la difficulté à mettre la main sur la ressource.

Le MPO fait état d’une diminution du nombre de captures du mollusque en 2023. La gestionnaire de la ressource pour le secteur de la Côte-Nord pour le ministère, Yolaine Croussette, suggère que la situation s’explique probablement par une mesure implantée par le MPO .

Le ministère fédéral essaie de protéger le stock de bourgots dans la région en restreignant les prises légales.

On a décidé d’augmenter la taille minimale légale des bourgots pêchés pour protéger les femelles reproductives , indique-t-elle. Pour qu’un pêcheur de la zone entre Sept-Îles et Blanc-Sablon puisse récolter et vendre le bourgot, la longueur minimale du mollusque pêché est passée de 80 mm à 85 mm cette année.

En ce qui concerne les myes, ou clams, et les mactres de Stimpson, la pêche semble être bonne cette année, selon la représentante du MPO . Il faut dire que leur saison n’est toutefois pas terminée.

Incertitude à l’horizon

Le doute plane toujours au-dessus de la prochaine saison de pêche de crevettes nordiques.

Selon Yolaine Croussette, une rencontre entre l’industrie et le ministère se tiendra début novembre , soit trois mois plus tôt que d’habitude. Le comité est invité à discuter de l’état inquiétant de la ressource et de l’allure que prendra la prochaine saison de pêche.

Il faut attendre l’évaluation de stocks et la rencontre du comité consultatif en novembre avant de rendre une décision pour la saison 2024 , affirme-t-elle.