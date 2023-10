Une présumée victime d’agression reproche l’inaction de l’Université Sainte-Anne

Depuis la dénonciation en septembre 2023 d’une culture de viol à l’Université Sainte-Anne en Nouvelle-Écosse, les personnes derrière la pétition et la campagne « SA Change Now » sont frustrées par le manque de réactions de l’administration de la seule université francophone de la province.

Même avec nos 700 signatures, l'administration ne nous écoute pas , critique Véronique Melanson, une des organisatrices et ancienne étudiante de l’Université Sainte-Anne.

C'est juste de reconnaître les erreurs du passé pour essayer de changer ce qui s'est passé [...] et mettre en mesure des procédures pour ne pas que ça puisse se reproduire.

C'est pas juste nous autres de la campagne qui veut que ça change. On est soutenues par 700 personnes qui veulent changer aussi le campus.

Véronique Melanson témoigne avoir été elle-même victime d’une agression sexuelle lors de sa première année alors qu’elle commençait des études à l'Université Sainte-Anne pour devenir enseignante.

Véronique Melanson est l'une des instigatrices de la pétition « SA Change Now » et une ex-étudiante de l'Université Sainte-Anne. Elle témoigne avoir été victime d'une agression sexuelle pendant sa première année et voudrait que l'établissement protège mieux ses étudiants.

Ensuite, il y a eu la longue grève du personnel de l’établissement et les plans d’un trimestre à l’étranger durant lesquels elle a tenté de tout oublier.

Toutefois, quand elle est revenue sur le campus de Pointe-de-l'Église pour sa deuxième année, elle ne supportait pas de croiser son présumé agresseur. Elle a donc décidé de porter plainte.

Le processus qui a suivi a été très difficile. Elle raconte qu’il y a eu de longues réunions et de nombreux courriels qui l’ont souvent déstabilisée alors qu’elle essayait de bien réussir ses cours. Une rencontre entre autres avec le comité disciplinaire l'a vraiment bouleversée.

La seule chose qui divisait moi puis mon agresseur, c'était un drap , déplore Véronique Melanson. On était tous les deux dans la même salle.

Le processus a été long et rempli d'embûches et de problèmes administratifs, au point où après avoir passé tous ses examens de deuxième année, elle a décidé qu’elle en avait assez.

J’aurais pu continuer mon bac en éducation, mais j’ai décidé de prendre mon bien-être à cœur et de m'en aller , confie Véronique Melanson. Je ne pouvais pas retourner à l'université qui se fiche de ma santé mentale.

Nous autres, on pousse pour faire le changement pour les autres!

Alors qu’elle entame des études en kinésiologie à l'Université de Moncton, elle a choisi de continuer ses démarches pour exiger des changements à l'Université Sainte-Anne afin que les nouvelles étudiantes en bénéficient.

C'est important parce qu’il y a encore des étudiants qui vont aller là , reconnaît la jeune femme. Le but, c'est juste que l'administration a besoin de savoir que c’était un problème et c'est encore un problème.

Elle raconte que le soutien des gens à la pétition SA Change Now l’a beaucoup aidée à trouver la force de continuer.

C'est puissant de savoir qu’il y a tellement d'autres personnes qui veulent que ça change , dit-elle. Ça nous aide à pousser pour que ça change.

Véronique Melanson dit que le groupe espère au moins trois changements importants :

un meilleur éclairage extérieur sur le campus pour plus de sécurité;

un soutien adéquat aux étudiants et étudiantes qui ont vécu un traumatisme;

et un bureau ou une personne pour traiter les plaintes en matière de harcèlement et d'agression sexuelle.

L'Université Sainte-Anne, à Pointe-de-l'Église en Nouvelle-Écosse, le 15 mars 2022.

Véronique Melanson ne comprend pas pourquoi l’université ne manifeste pas plus son désir de changer les choses.

Le 20 septembre, le recteur de l'université, Allister Surette, et la présidente de l’Association des professeurs, professeures et bibliothécaires de l’Université Sainte-Anne, Gabriela Vellego, ont signé une note de service dans laquelle ils ont indiqué qu’il y a eu une rencontre pour écouter, partager et proposer des pistes d’action .

Ce document conclut qu’avec la révision de la nouvelle politique de prévention de la violence sexuelle achevée et d’autres démarches autant sur le plan des infrastructures que de la formation en cours, nous convenons tous qu'il faut maintenant se concentrer sur notre première responsabilité : offrir des services et un enseignement du plus haut calibre, un accompagnement disponible en tout temps et une amélioration continue de nos pratiques .

Pour Véronique Melanson, ces mots ne suffisent pas. On demande que l'administration reconnaisse l'existence d'une culture de viol, puis des excuses de la part de l'administration pour les erreurs du passé , dit-elle. Malheureusement, il y a comme aucune reconnaissance.

