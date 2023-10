À l’entrée du village, dans le sous-sol de la Coopérative de consommation de l’île d’Anticosti, les réfrigérateurs sont pleins.

Son directeur général, Alexandre Dieumegarde, explique que le magasin roule à 130 % de sa capacité lorsque les stocks sont livrés par le Bella Desgagné, et ce sont les 200 résidents de l’île qui en paient le prix.

On est entre 15 % et 18 % plus chers que sur le continent. On paie un bateau, [en plus d']un camion supplémentaire pour aller chercher la livraison au port, et il y a une surmanipulation des stocks, car il faut monter et descendre sur deux étages de stockage.

En agrandissant son bâtiment d’une trentaine de mètres, la Coop espère surmonter trois grands défis : l’espace de stockage insuffisant, l’inflation et le futur élargissement de la consigne.

Ouvrir en mode plein écran Alexandre Dieumegarde estime que la Coopérative est au cœur du développement d'Anticosti. Photo : Radio-Canada / Renaud Chicoine-McKenzie

Dans le haut de la liste de priorités se trouve l’augmentation de l’espace de congélation.

Publicité

Le seul livreur du magasin est le Bella Desgagnés, le navire qui transporte passagers et marchandises de Rimouski jusqu'à Blanc-Sablon, en passant par Anticosti. Le navire interrompt toutefois son service l'hiver.

De nouveaux congélateurs permettront donc de continuer d’offrir une variété de produits durant la saison froide.

Un espace de stockage supplémentaire permettra aussi de passer de plus grandes commandes, et donc de négocier les prix à la baisse, au bénéfice des résidents.

C’est vraiment sur ça qu’on s’appuie pour maintenir la rentabilité. Cet agrandissement va diminuer énormément les coûts, et donc l’inflation, on ne la sentira à peu près pas, affirme Alexandre Dieumegarde.

La petite épicerie anticipe également l'entrée en vigueur de la nouvelle consigne élargie, qui inclura le plastique et les bouteilles de verre en 2025 au Québec.

Ouvrir en mode plein écran La charge de travail augmente considérablement quand le stock arrive sur le Bella Desgagné. Photo : Radio-Canada / Renaud Chicoine-McKenzie

En raison de la consigne, le magasin devra s’organiser pour entreposer une partie du volume dont il se départit avec chaque vente de produit. Il serait impossible de s’y conformer avec la superficie actuelle, selon Alexandre Dieumegarde.

Publicité

Fournir le carburant aux villageois

L’autre grand projet de la Coopérative de consommation est de reconstruire la seule station-service du village, qui a complètement brûlé en 2021.

L'acquisition du terrain et des différents permis prend du temps et nécessite de gros investissements pour une station-service qui, bien qu’essentielle pour les insulaires, est à peine rentable.

Deux [propriétaires différents] ne pourraient pas survivre à faire ça. […] Il faudra même faire un aménagement des rues qui sont tout près, elles vont être redivisées pour que les accès soient [optimisés], explique la mairesse de Port-Menier, Hélène Boulanger.

Ouvrir en mode plein écran La mairesse de l'Île-d'Anticosti Hélène Boulanger a des grandes ambitions pour l'île, dont le territoire vient tout juste d'être introduit au sein de la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté d'Hélène Boulanger

Tous ces travaux coûteront cher, mais sont essentiels pour bien servir la petite communauté de 200 habitants.

L’agrandissement de la Coop devrait coûter quelque 6 millions de dollars, et la station-service environ 600 000 $, selon les estimations de son directeur.

Pour profiter des résultats, les Anticostiens devront s’armer de patience : les travaux devraient être complétés d'ici le printemps 2026.

D'après les informations de Renaud Chicoine-McKenzie