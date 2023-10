C’est l’été en automne!

Un record météo pourrait être battu en Estrie avant un plongeon vers des températures automnales.

Les normales de saison se trouvent autour de 12 degrés Celcius pour le maximum et de 4 pour le minimum.

Or, le maximum prévu mardi pour Sherbrooke est plutôt de 25 degrés et de 28 pour mercredi, sans compter l'indice humidex.

Le record pour un 3 octobre remonte à 1927. Le mercure avait alors atteint 27,2 degrés Celsius.

C'est une longue période d'été qui continue vraiment avec des températures importantes que l'on va atteindre dans les prochains jours , explique le météorologue pour Environnement Canada, Simon Legault.

C'est vraiment hors de l'ordinaire ce que l'on est en train de vivre.

On est dans un anticyclone de beau temps qui nous protège depuis un bon bout de temps. On était comme bloqué dans une zone de beau temps ce qui n'est pas tout le temps mauvais, mais la nature en souffre peut-être un peu. Il doit y avoir des animaux qui ne comprennent pas trop ce qui se passe alors qu'ils devraient se préparer à l'hiver , ajoute-t-il.

Dans quelques jours, ça sera toutefois chose du passé. La météo automnale doit revenir à la charge.

Il y a un front froid qui va nous toucher et on va recevoir des systèmes assez pluvieux, même pour la semaine prochaine. Ça sera vraiment une semaine de gris et assez pluvieux qui s'en vient , précise le météorologue.

Selon Environnement Canada, les maximums à atteindre dimanche et lundi prochains sont respectivement de 11 et 8 degrés Celcius.