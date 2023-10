La Nouvelle-Écosse lance sa campagne de vaccination contre la COVID-19

La Nouvelle-Écosse a lancé mardi une nouvelle campagne de vaccination contre la grippe et la COVID-19. Les vaccins seront offerts gratuitement.

Vaccinez-vous contre la COVID-19 et vaccinez-vous contre la grippe saisonnière insiste le Dr Robert Strang, médecin hygiéniste en chef de la Nouvelle-Écosse lors d’un point de presse à Halifax. Au cours des prochains mois, il y aura suffisamment de rendez-vous et de vaccins disponibles pour tous ceux qui en veulent un, ce ne sera pas comme pour les places pour un concert de Taylor Swift.

Les vaccins seront gratuits pour les Néo-Écossais.

Des rendez-vous en ligne seront proposés dans plus de 300 pharmacies de la province. Le vaccin contre la grippe à dose élevée est disponible dès maintenant pour les personnes de plus de 65 ans. Le vaccin standard contre la grippe sera disponible dès le 23 octobre.

La population pourra aussi se procurer dès le 19 octobre, le vaccin de Moderna contre la COVID-19, et à partir de la fin octobre, le vaccin de Pfizer.

Léger sursaut de la COVID-19

La province connaît quelques foyers de contamination de COVID-19 mais rien de massif pour l’instant.

Nous avons vu une augmentation des contaminations dans les dernières semaines , indique le Dr Strang.

Ouvrir en mode plein écran Le médecin hygiéniste en chef Robert Strang a présenté sa stratégie de vaccination pour l’automne contre la COVID19 et la grippe. Photo : Radio-Canada / Jonathan Villeneuve

Il explique des certains foyers de la maladie ont été notés dans des centres de soins de longue durée, mais que les conséquences sont limitées.

Nous observons également une augmentation du nombre d’hospitalisations, mais ces chiffres sont beaucoup plus faibles que lors d’autres vagues pandémiques , continue le Dr Strang.

Les virus saisonniers aussi sous surveillance

La COVID-19 n’est pas le seul virus sous surveillance des autorités de santé. La province observe certains signes de la présence du virus respiratoire syncytial, alors que normalement cette augmentation se voit à la fin de l'automne, explique le Dr Strang.

Quant à la grippe saisonnière, pour l’heure, elle n’a pas été détectée de manière significative dans la province selon les données avancées par le Dr Strang qui s’attend à ce que ces virus commencent à se propager parmi la population à la fin de l’automne et au début de l’hiver.

Si possible, restez à la maison, si vous avez les symptômes du rhume ou de la grippe , ajoute le Dr Strang qui recommande aussi de porter un masque, d’éviter les interactions sociales et de respecter les gestes barrières comme tousser dans son coude et se laver les mains fréquemment.

Dans un courriel, Santé Nouvelle-Écosse rappelle que le port du masque reste obligatoire dans les zones de soins, les services d’urgences et les unités d’hospitalisation que ce soit pour les patients, les visiteurs ou le personnel.