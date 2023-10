La police de Saskatoon refuse de dévoiler sa politique sur l’usage des chiens policiers

Le Service de police de Saskatoon refuse de ne pas dévoiler sa politique sur l'utilisation des chiens, malgré plusieurs appels lancés après une arrestation violente. Le 21 septembre dernier, Edward Soonias a été grièvement blessé par un chien policier lors de son interpellation.

Certains éléments décrits dans ce texte peuvent être choquants.

L’homme de 23 ans a été poursuivi à pied par des agents à travers le parc du quartier Meadowgreen à Saskatoon.

Ouvrir en mode plein écran L'arrestation de Edward Soonias a eu lieu vers 3 h 30 le 21 septembre. Photo : (Gracieuseté : Edward Soonias)

Edward Soonias ne garde que quelques souvenirs de ce jour. Il se rappelle qu'il s'était retrouvé affaler contre une clôture entre deux garages dans une ruelle sombre et du chien policier.

Je me souviens d'avoir levé les yeux et d'avoir vu le chien, juste là. Au moment où nous nous sommes regardés, le chien a foncé sur mon bras , raconte-t-il. Ils ont laissé le chien m'attaquer.

Ouvrir en mode plein écran Lors de son arrestation, Edward Soonias a été grièvement blessé par un chien policier. Photo : (Gracieuseté : Edward Soonias)

J'ai dit : je ne résiste même pas. Attrapez votre chien, que faites-vous ? C'est alors que j'ai commencé à voir des morceaux de chair près de ma tête. Grâce à la lueur provenant d'une lampe de poche, j'ai pu voir que mon bras était déchiré.

L'arrestation a eu lieu vers 3 h 30 ce jour-là. Cinq heures plus tard, la police de Saskatoon a contacté l'Équipe d'intervention de la Saskatchewan en cas d'incident grave (SIRT) qui mène l'enquête sur les circonstances de l'arrestation et la cause de la blessure de Edward Soonias.

Publicité

La police de Saskatoon a indiqué qu’elle ne publiera pas sa politique écrite sur l’usage des chiens policiers ni ne procédera à des entrevues à ce sujet à cause de l'enquête qui est en cours.

Ce n'est pas non plus notre habitude de divulguer des copies de nos politiques, mais si vous le souhaitez, vous pouvez essayer de les obtenir par une demande en vertu de la Loi sur l'accès à l'information , a déclaré Kelsie Fraser, la porte-parole de la police de Saskatoon dans un courriel.

De son côté, l'avocat et ancien procureur de Saskatoon Nicholas Blenkinsop a affirmé que cette approche portait atteinte à la crédibilité de la police.

Ouvrir en mode plein écran Nicholas Blenkinsop est avocat et ancien procureur. Photo : Radio-Canada

Ce dernier indique qu'il a traité une demi-douzaine de cas dans lesquels des suspects ont été blessés par des chiens policiers. Selon lui, la police de Saskatoon est tout sauf transparente en ce qui concerne l’usage des chiens.

Publicité

Le cas de Edward Soonias n’est pas un incident isolé

Dans le communiqué publié le 25 septembre annonçant l'enquête, le SIRT corrobore en partie le récit fait par Edward Soonias.

Un chien policier a été utilisé pour repérer l'homme qui a été découvert caché entre des garages dans une ruelle voisine. Lors de son arrestation, l'individu a été grièvement blessé, après un contact avec le chien policier , précise le communiqué.

Edward Soonias avait déclaré qu’il ne courait pas lorsqu'il a croisé le chien. Il n’a pas non plus résisté, dit-il, si ce n’est en essayant de se libérer du chien qui le mordait et qui lui arrachait la chair.

M. Soonias a déclaré que le chien lui avait mutilé le bras pendant environ 30 à 45 secondes.

Je me souviens juste qu'ils s'étaient jetés sur moi et m'avaient en quelque sorte frappé , dit-il.

Edward Soonias n'est pas la première personne à être grièvement blessé par un chien policier de Saskatoon lors d'une arrestation.

L'année dernière, deux policiers ont été accusés de voies de fait graves à la suite d'enquêtes de la Commission des plaintes du public sur des incidents distincts survenus en 2019 et 2020.

Dans les deux cas, les suspects ont dû être transportés à l’hôpital après avoir été blessés par des chiens policiers. Les accusations portées contre les policiers ont été suspendues en juillet et septembre de cette année.

Avec les informations de Dan Zakreski