Menaces envers Trudeau et Legault : Germain Lemay fait face à 6 autres chefs d’accusation

Germain Lemay, un homme de 30 ans arrêté la semaine dernière à Hampden, près de Scotstown en Estrie, pour des menaces qu’il aurait proférées sur Tik Tok, fait face à six nouveaux chefs d’accusation. Il doit comparaître mardi pendant la journée.

Il est notamment accusé d’avoir proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles aux premiers ministres François Legault et Justin Trudeau et d’avoir menacé de causer la mort ou des lésions corporelles à tout policier qui pourrait se présenter chez lui, ainsi qu’à un agent de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

Il aurait aussi menacé de brûler, détruire ou endommager un bureau de la CNESST , et aurait braqué une arme à feu sur un policier.

Un chef d’accusation lié à l’entreposage d’armes à feu en contravention aux règlements s’est aussi ajouté à celui de port d’arme dans un dessein dangereux qui avait déjà été porté contre lui la semaine dernière.

Les menaces auraient été proférées entre le 12 juillet et le 13 septembre 2023.

On parle de plusieurs paroles prononcées par monsieur, indique la procureure aux poursuites criminelles et pénales Geneviève Crépeau. Il y a plusieurs vidéos publiées sur ces dates-là. Plusieurs courtes vidéos, mais à répétition.

On remarque ça beaucoup au fil des années. Les gens, derrière l’écran, pensent qu’ils sont à l’abri, qu’ils peuvent utiliser à peu près tous les propos qui leur passent par la tête. Il y a des limites, les lois s’imposent. Dans ce cas, on a jugé que monsieur avait clairement dépassé les limites en matière criminelle.

Les chefs liés aux armes datent quant à eux du 27 septembre.

Publicité

Une enquête du Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) est par ailleurs en cours dans ce dossier, puisque Germain Lemay a été blessé par un policier qui a tiré pendant l’intervention des forces de l’ordre.

Me Crépeau indique que l'accusé a été transféré en centre de détention, et qu'il n’est maintenant plus à l’hôpital. La poursuite s’oppose à sa remise en liberté.

Avec les informations de Marie-Hélène Rousseau