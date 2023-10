Observations sur la peine au procès de la policière Isabelle Morin

La mère de l’homme qui a été fauché par l’ex-policière Isabelle Morin, en 2015, à Québec, a raconté les conséquences du drame sur sa vie mardi au palais de justice de Québec. Son témoignage a eu lieu dans le cadre des observations sur la peine d’Isabelle Morin.

Depuis la mort de Jessy, son fils unique, Marlène Drolet craint de vieillir seule. Je savais qu’en vieillissant, il allait me protéger. C’est difficile maintenant qu’il n’est plus là. Vieillir seule, c’est quelque chose qui me fait peur , a reconnu la femme de 73 ans devant le juge.

Pour mieux vivre après la perte de son fils, elle prend des médicaments pour traiter l’anxiété et la dépression. Elle raconte s’être éloignée des gens qui l’entourent.

Chaque fois que je vois des événements aux nouvelles, des accidents en moto, je vois Jessy. Ça vient me chercher, je pleure. Ça ne partira jamais.

Je suis un peu comme Mme Drolet

Isabelle Morin, reconnue coupable, en décembre 2022, d’avoir causé la mort de Jessy Drolet alors qu'il faisait demi-tour dans une zone de travaux sur l’autoroute Laurentienne, a également expliqué les conséquences de l’événement sur sa vie.

Je suis un peu comme Mme Drolet. Depuis l’événement, je suis médicamentée parce que j’ai fait une dépression majeure au début. Depuis 8 ans, je prends des médicaments pour ne pas redevenir dépressive. Depuis 8 ans, je dors avec des somnifères. Comme Mme Drolet, je suis devenue épuisée et je voulais continuer d’aider mes enfants, donc j’ai pris ce qu’il fallait , a-t-elle avoué.

En pleurs, l’ancienne policière du Service de police de la Ville de Québec a expliqué que son plus jeune fils, aujourd’hui âgé de 19 ans, a été médicamenté après avoir assisté aux procédures judiciaires.

Ça a été très difficile. Il a dû voir un psychologue après. Il vivait beaucoup d’anxiété , a-t-elle affirmé.

L’avocat de la défense, Maxime Roy, a aussi insisté sur les responsabilités de Mme Morin. Depuis 10 ans, la femme soutient être proche aidante pour sa mère atteinte d’Alzheimer. Je me présente 2, 3 fois par semaine à sa résidence. Je fais des commissions pour elle aussi , a-t-elle dit.

Chaque jour, j'ai une pensée pour Mme Drolet parce qu'elle n'aura pas le support que je peux donner à ma mère. Je n'ai jamais souhaité que ça arrive. J’ai de l'empathie pour elle.

Depuis septembre 2015, Isabelle Morin n’est pas retournée au travail. Elle soutient voir une psychologue chaque semaine. Son avocat a relaté plusieurs des implications bénévoles de sa cliente, alors qu’elle était policière.

C’est une tristesse parce que j'ai toujours, dans mon travail, été quelqu'un de professionnel et qui avait le souci d’aider les gens. C’est comme si on m’enlève tout ça , a-t-elle expliqué.

En présentant les observations sur la peine, les avocats des deux parties exposent des faits permettant au juge de déterminer la peine à imposer à l’accusée.

