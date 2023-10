Feux de forêt en Jamésie : hausse du stress, problèmes de sommeil et anxiété

En plus de ravager des millions d'hectares de végétation, les feux de forêt de l’été dernier ont chamboulé le quotidien de plusieurs communautés. C'est notamment le cas dans le Nord-du-Québec. Stress, problèmes de sommeil, anxiété et trouble respiratoire figurent parmi les principales atteintes à la population jamésienne.

La santé publique du Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James a voulu mesurer les impacts des feux de forêt et des évacuations sur la santé de sa clientèle composée d'environ 14 000 personnes. Les données colligées permettront d’orienter les actions futures des intervenants, notamment l'été prochain.

Quand on va avoir d'autres épisodes où ce que ça va sentir la fumée ou que les gens vont être informés de la présence de feu, est-ce que ça va soulever un peu? Les niveaux d'anxiété au niveau de la santé psychologique? Je ne peux pas vous confirmer à 100 %, mais on peut soupçonner peut-être que ça peut déclencher chez des gens un peu des symptômes, réactiver des symptômes d'anxiété ou de choses comme ça, expose le directeur de la santé publique Nord-du-Québec, Dr Éric Goyer.

En tout, 775 personnes de 14 ans et plus ont participé volontairement au sondage mené entre le 20 juin et le 22 août 2023. Elles résident, entre autres, à Radisson, à Lebel-sur-Quévillon, à Chibougamau et à Chapais. Les femmes composent près de 80 % des répondants alors que la majorité des participants sont âgés de 35 à 64 ans.

C'est suffisent pour nous donner une bonne estimation des besoin , résume le responsable de la santé publique.

Ouvrir en mode plein écran La fumée de feux de forêt était très dense à Lebel-sur-Quévillon le 21 juin. Photo : Adil Bengallou

La présence de fumée causée par les feux de forêt résonne fortement auprès des personnes qui ont répondu à l'appel du Centre régional de santé et de services sociaux (CRSSS) de la Baie-James. Pour près 90 % d’entre eux, cela est associé à un risque important pour la santé.

Santé mentale

Près du quart des répondants signalait que leur santé mentale était passable ou mauvaise au moment de remplir le questionnaire. Les dommages à la santé mentale étaient observés tant chez les personnes évacuées que celles qui ont pu rester dans leur communauté. La plupart des répondants témoignent avoir vécu au moins une répercussion de cet épisodes des feux de forêt.

Le stress (76 %), les problèmes de sommeil (57 %), la diminution de la concentration (48 %), l’irritabilité/colère (44 %), la tristesse/déprime (42 %) et l'anxiété (38 %) composent les atteintes observées.

On se doutait bien que le stress des évacuations allait amener un impact sur la santé psychologique des gens , concède Dr Goyer.

Les participants qui consommaient déjà de l’alcool, des produits du tabac ou de la drogue indiquent avoir augmenté leur consommation de produits du tabac (26 %), d’alcool (18 %) et de drogues (10 %). Le vapotage était également en hausse. À cela s’ajoute un plus grand temps d’écran pour la moitié des 775 personnes.

On demandait aux gens de rester à l'intérieur durant l'épisode d'importantes fumées, donc on peut comprendre que les gens ont été plus sur leur écran, que ça soit télévision, tablette ou cellulaire. Mais, l'autre chose qu'on peut se dire, c'est probablement aussi que les gens étaient à l'affût d'informations, donc savoir un peu ce qui se passait lors des évacuations , rappelle Dr Éric Goyer.

Santé physique

Environ 40 % des sondés disent avoir vécu des problèmes de santé physique lors des feux de forêt. Les problèmes respiratoires représentent la très grande majorité de ces cas à 32 %.

Parmi les personnes consultées, 7 % ont dû consulter un professionnel de la santé en raison d’atteinte à leur santé physique ou psychologique.

Évacuation

Plus de 90 % des 775 personnes sondées ont dû être évacuées en raison des feux de forêt ou de la qualité de l'air. C’est 69 % d’entre eux qui ont trouvé refuge chez des amis ou de la famille. À peine 2 % de ces personnes se sont tournées vers un refuge désigné. Le directeur de la santé publique Nord-du-Québec se réjouit de la présence d'un réseau social important pour la grande majorité des répondants.

Le travail d'enquête réalisée par le CRSSS de la Baie-James confirme un niveau de satisfaction très élevé quant aux services offerts pour la sécurité personnelle, l'accès à la nourriture et les soins de santé pendant l’évacuation ou lors de l’exposition à la fumée. Par ailleurs, quatre répondants sur cinq étaient satisfaits des recommandations émises par la santé publique quant à la qualité de l'air.

Parmi les suggestions qui émanent de cette démarche, les citoyens ont souligné l’amélioration des communications et de la diffusion de l’information et l’obtention plus rapide d’une aide financière. Aussi, vingt répondants ont ajouté l’amélioration de l’opération d’évacuation.

Les Jamésiens qui en ressentent encore le besoin peuvent téléphoner, les jours de semaine, au Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James et demander l'accueil psychosocial. L'info-social 811 est accessible le soir, la nuit et la fin de semaine.