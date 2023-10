Saguenay augmente ses dépenses annuelles de près de 74 M$

Les élus de la Ville de Saguenay ouvrent les vannes pour financer les infrastructures municipales au cours des trois prochaines années.

C’est ce qu’on apprend dans le Plan triennal d'immobilisations qui vient d’être déposé pour la planification de 2024, 2025 et 2026.

On peut se mettre la tête dans le sable et gérer au goût du jour comme ça a déjà été fait. Il y a un changement de culture à la Ville de Saguenay.

Les dépenses de la Ville passeront de 68,3 M$ en 2023, à 142 M$ à partir de l’année suivante.

Publicité

L’argent sera surtout investi dans les immeubles municipaux (48,6 M$), le réseau routier et les ponts (38,7 M$) et le réseau d’aqueduc et d'égouts (22,8 M$).

Les grands projets d’infrastructures qui ont fait l’objet de débats au cours des derniers mois expliquent en partie la hausse des dépenses.

Les élus prévoient près de 20 millions de dollars pour la réfection du stationnement à étages de la rue du Havre qui est en décrépitude depuis de nombreuses années.

Ouvrir en mode plein écran Le stationnement à étages de la rue du Havre est en piteux état. Photo : Radio-Canada

En matière d’infrastructures sportives, la Ville priorise la rénovation annoncée du Stade Richard-Desmeules (6,2 M$) , la mise aux normes prévue pour le Centre Georges-Vézina ainsi que les études pour bâtir un nouvel aréna (3,2 M$) et la modernisation des centres de ski du Mont-Fortin et du Mont-Bélu (5 M$).

Publicité

Les investissements prévus pour préserver la qualité de l’eau dans l’arrondissement de La Baie à la suite de la découverte de PFAS frisent les 6 millions de dollars. Saguenay espère par contre éponger une partie de cette facture grâce à l’apport du gouvernement fédéral, puisque la contamination est liée à d’anciennes activités de la base de Bagotville.

À la recherche de financement

Saguenay voit grand avec tous ces projets d’investissements, sans avoir encore les moyens de ses ambitions. Mais ça viendra, assure le conseiller et président de la Commission des finances, Michel Potvin.

Nous voulons réclamer 17 millions de dollars du gouvernement provincial en équité pour le financement des corps policiers. Ensuite, on veut 25 à 30 millions de la part que le Saguenay-Lac-Saint-Jean verse au Fonds des générations et, finalement, nous voulons plus de subventions avec des programmes plus équitables en fonction de notre territoire , a-t-il expliqué lors de la présentation du plan triennal.

Ouvrir en mode plein écran Le plan dévoilé mardi matin concerne les années 2024, 2025 et 2026. Photo : Radio-Canada / Catherine Paradis

La Ville compte aussi présenter plusieurs projets qui s’inscrivent dans des plans de développement provinciaux, comme le Programme d’aide financière aux infrastructures sportives et de plein air (PAFIRSPA), que lorgnent par contre plusieurs municipalités.

On connaît le risque, on le comprend et on l’a bien calculé.

Si le gouvernement provincial n’est pas au rendez-vous, le couperet risque de tomber dès 2025 pour les contribuables.

À ce moment, le niveau de taxation de base pourrait être gonflé de 2 % et atteindre 6 %, prévient Michel Potvin.

Heureusement, il soutient que la Ville a les reins financiers plus solides qu’avant.

Dans les six dernières années, on n’avait aucune réserve financière, alors que maintenant on a 20 millions. On traînait des éléments d’actifs et des salaires qu’on payait à long terme et ça, on l’a réglé. Alors, on ressemble maintenant à une ville qui est gérée comme tout le monde , précise M. Potvin.

En séance extraordinaire, les conseillers Marc Bouchard, de l’Équipe du renouveau démocratique (ERD), et Serge Gaudreault ont déploré de leur côté le manque de discussions sur l’impact de la dette et le compte de taxes des citoyens. Ils auraient souhaité plus de temps pour échanger à ce sujet.

Ouvrir en mode plein écran Les élus de Saguenay se sont rassemblés pour une séance du conseil de ville, mardi midi. Photo : Radio-Canada / Steeven Tremblay

Revenus à moyen et long terme

Saguenay lance un message clair au gouvernement du Québec. Le gouvernement des régions, c’est le temps. Pour le moment, c’est le gouvernement de Montréal , fustige le président de la Commission des finances.

L’espoir de grands projets à la zone industrialo-portuaire reliés au secteur de la batterie est insuffisant pour Michel Potvin.