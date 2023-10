L’école traditionnelle, son cursus obligatoire et l’importance accordée à l’enseignement par des maîtres ont toujours eu ses détracteurs. Depuis un peu plus de 50 ans, comme le montrent nos archives, des modèles d’écoles alternatives ont été proposés un peu partout en Occident ainsi qu’au Québec.

L’éducation, c’est une initiation à prendre ses propres responsabilités. […] Je crois que maintenant, l’école traditionnelle, avec tous ses programmes, ça n’a plus de sens pour les enfants.

L’école traditionnelle, dans laquelle les enfants sont obligés de s’asseoir pour écouter les leçons de maîtres et subissent des examens de contrôle comme preuves de réussite, est un modèle qui a été critiqué par plusieurs philosophes et pédagogues.

Socrate, mais aussi Jean-Jacques Rousseau ou Sigmund Freud, pour ne citer que ces noms, critiquent plusieurs aspects de l’enseignement classique.

En France, la pédiatre et psychanalyste Françoise Dolto fait partie des spécialistes qui préconisent une nouvelle approche à l’apprentissage scolaire des enfants.

13:28 Interview de la pédagogue et psychanalyste Françoise Dolto sur le besoin de réformer le système traditionnel d'éducation.

Comme elle explique dans cette interview accordée à la journaliste Madeleine Gobeil et présentée à l’émission Femme d’aujourd’hui le 12 avril 1973, le modèle de l’école est à un tournant.

Le système traditionnel d’éducation n’est plus valide, soutient Françoise Dolto.

La pédiatre et psychanalyste milite pour l’émergence d’un modèle alternatif en éducation qui abandonne le menu obligatoire pour tous et laisser les enfants apprendre selon leurs propres intérêts.

Une nouvelle philosophie de l’éducation

En 1974, Denise Gaudet et Charles E. Caouette créent la première école publique dite alternative en sol québécois : l'École Jonathan.

2:25 Reportage de la journaliste Geneviève Guay sur l'École alternative Arc-en-ciel de Montréal. Le Téléjournal est animé par Michel Benoît.

Quelques années plus tard, la journaliste Geneviève Guay présente au Téléjournal du 26 décembre 1979 un reportage sur ce qui est, à l’époque, la seule et unique véritable école libre qui fonctionne à la Commission des écoles catholiques de Montréal.

Le reportage de la journaliste Geneviève Guay montre que l’École primaire Arc-en-ciel ne correspond en rien à ce qu’on connaît d’une école traditionnelle.

Il n’y a pas de directeur d’école, pas de classes et surtout pas de programme obligatoire.

Ce sont les élèves qui adoptent le contenu de leur journée, mais ils doivent en contrepartie compléter ce qui a été décidé.

Une mère, Denise Wolfe, explique pourquoi elle a choisi cette école libre plutôt qu’une école traditionnelle pour son enfant.

Elle veut suivre son rythme et susciter l’envie de s'instruire et non de lui imposer l’apprentissage.

Un engouement qui persiste

C’est une école qui attire les familles de partout.

3:11 Reportage du journaliste Raphaël Brouillette sur le succès de l'École alternative de la Tortue-des-Bois située à Saint-Mathieu-du-Parc en Mauricie

Au printemps 2022, le journaliste Raphaël Brouillette a préparé un reportage sur l’École alternative de la Tortue-des-Bois située à Saint-Mathieu-du-Parc dans la région de la Mauricie.

L’histoire de cette école est celle d’un revirement spectaculaire de fortune.

En 2004, l’école du village était menacée de fermeture car elle ne dénombrait plus qu’une vingtaine d’élèves. Le comité de parents choisit dès lors d’adopter un modèle alternatif pour sauvegarder l’école.

On assiste alors à une renaissance.

La proposition d’un projet alternatif d'éducation a même décidé 11 familles à déménager à Saint-Mathieu-du-Parc.

En 2022, on comptait 85 élèves dont certains venaient d’aussi loin que Montréal. L’École alternative de la Tortue-des-Bois mise beaucoup sur l’environnement bucolique où elle est située.

La méthode pédagogique consacre beaucoup de temps à l’écoresponsabilité et à la connexion avec la nature. Chaque matin, les élèves entreprennent leur journée en allant se promener dans les bois.

Le programme du ministère de l’Éducation du Québec est intégré à ces activités en extérieur.

Les parents sont aussi invités à venir à l’école soutenir les enseignants dans le processus d’apprentissage des enfants.

L’École alternative de la Tortue-des-Bois insuffle une vitalité nouvelle au village de Saint-Mathieu-du-Parc.