Au cours des prochains mois, des appartements seront prescrits à plus de 50 patients en situation d'itinérance à Toronto. Le Réseau universitaire de santé (UHN), l'organisme Centraide et la Ville de Toronto collaborent pour mettre en place cette nouvelle initiative pour loger plus de sans-abri dès l'hiver.

Une aire de stationnement du réseau universitaire de santé dans le quartier Parkdale sera convertie en une cinquantaine de studios pour des personnes en situation d'itinérance qui sont sur la liste d'attente de la Ville de Toronto pour un logement social.

Ce programme est défini par celui qui est derrière le projet par une initiative innovatrice pour le logement .

Il n'y a pas de santé sans logement , lance le Dr Andrew Boozary, médecin de soins primaires et directeur du Gattuso Centre for Social Medicine du Réseau universitaire de santé.

50 à 55 logements ne résoudront pas la crise de l'itinérance, mais cette initiative témoigne du pouvoir du partenariat et de la nécessité de faire les choses différemment.

L’objectif de ce nouveau projet est de prescrire un logement permanent aux patients sans-abri pour les aider à remédier à leurs problèmes de santé en leur offrant une certaine stabilité dans leurs conditions de vie.

Les gens choisis devront payer un loyer indexé sur le revenu. Les studios seront dédiés aux communautés marginalisées et seront équipés d'une cuisine et d'une salle de bain.

Le début du programme est prévu à la fin du mois de décembre 2023 ou au début du mois de janvier 2024. Aucune date de fin n'est envisagée pour l'instant.

Un système inéquitable

Pour le Dr Andrew Boozary, il faut d'abord reconnaître que le logement est un droit fondamental.

Le Réseau universitaire de santé voit plus de patients sans-abri que tout autre réseau hospitalier , note le Dr Boozary.

Environ 230 à 240 patients du centre-ville ont représenté [à eux seuls] plus de 15 000 visites aux urgences [du réseau] en un an , affirme-t-il. Pour plusieurs d'entre eux, c'était parce qu'ils n'avaient nulle part où aller .

Avec ce projet, on voit un établissement de santé qui souhaite tirer parti des ressources publiques pour mettre fin à un cycle catastrophique pour les personnes confrontées au manque de logement , ajoute l'expert.

Ouvrir en mode plein écran Selon le Dr Andrew Boozary, ce projet offrira plus de dignité humaine pour les patients et contribuera à lutter contre la détresse morale des professionnels de la santé. Photo : CBC

Le professionnel de la santé constate également qu'il y a des problèmes de capacité dans le système de santé et les filets de sécurité sociale sont fragiles .

Les gens se tournent donc vers les hôpitaux, les services d'urgence et les établissements de soins primaires , poursuit-il.

Les candidats pour ce programme d'accès au logement n’ont pas été formellement identifiés à ce stade , confirme une porte-parole d' UHN par courriel.

En se basant sur des données municipales et hospitalières, ils seront sélectionnés en fonction de leur niveau de besoin de soins de santé et du temps d'attente pour un logement social, précise le Dr Andrew Boozary.

Des craintes surgissent

Selon l'intervenant de rue auprès des sans-abri, Greg Cook, cette initiative est positive et sauvera des vies .

Toutefois, il craint que ce programme ne déresponsabilise les ordres de gouvernements à agir ensemble et avec urgence pour répondre à la crise du logement et de l'itinérance pour tous.

Je m'inquiète de l'idée qu'un hôpital devienne un propriétaire et de la prescription de logements alors que c'est un besoin de base. Le gouvernement devrait agir pour faire en sorte que tout le monde à accès à un logement, soutient Greg Cook.

M. Cook ajoute que ce programme pourrait pousser certaines personnes à faussement penser que le problème de l'accès au logement est seulement lié aux problèmes de santé , alors que ce n'est pas le cas.

Ouvrir en mode plein écran Greg Cook, est membre de l'organisme IMPACT fait part de ses préoccupations quant au projet d'UHN. (Photo d'archives) Photo : CBC/Lorenda Reddekopp

Bien que l'itinérance ait évidemment des impacts sur la santé, il ne faut pas voir la crise de l'itinérance simplement sous cet aspect , croit l'intervenant de rue.

Le prix du marché immobilier et le manque de logements abordables et sociaux sont des facteurs qui ne faut pas oublier, rappelle M. Cook.

Nous ne pouvons pas régler la situation en ne passant que par [le système de santé], il faudra des politiques sociales , admet le Dr Andrew Boozary.

Cette initiative verra notamment le jour grâce à un partenariat avec tous les ordres de gouvernement.

Le Dr Andrew Boozary concède qu'il existe de sérieuses limites à ce que nous pouvons faire dans le secteur des soins de santé pour les personnes qui subissent la cruauté du manque de logement .

Justement, le problème est systémique selon Greg Cook qui estime qu'il faudra des solutions systémiques pour s'en défaire.