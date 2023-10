La petite vie est sans contredit l’émission la plus populaire de l’histoire de la télévision québécoise. Entre 1993 et 1998, les histoires loufoques de la famille Paré ont fracassé tous les records de cote d’écoute. Nos archives reviennent sur ce phénomène de société qui a même fait son entrée dans les universités et les musées.

L’univers de La petite vie prend naissance en 1984 dans la salle enfumée du Club soda où le duo d’humoristes Ding (Serge Thériault) et Dong (Claude Meunier) anime les Lundis des Ha! Ha!

Le 25 janvier 1984, Radio-Canada diffuse l’émission Les Ha! Ha! enregistrée au Club soda et produite par Jean Bissonnette. Serge Thériault y joue pour la première fois le rôle de Môman et Claude Meunier celui de Pôpa.

Serge Thériault (Ding) et Claude Meunier (Dong) présentent leur téléroman « La p'tite vie » sur la scène du Club Soda.

Le sketch, qui souhaite parodier certains téléromans de l’époque, obtient un vif succès auprès des 400 personnes présentes.

La petite vie revient à trois ou quatre reprises durant le temps où Ding et Dong animent Les Ha! Ha!

Un thème musical est créé par le pianiste Luc Gilbert qui s’inspire de Rue de pignons.

C’est pour que les spectateurs voient bien le duo que le lit est placé à la verticale sur la scène. Un élément de décor qui restera une fois la série portée à l’écran.

De la scène au petit écran

En 1992, l’auteur Claude Meunier prend une pause de la scène et se met à l’écriture de la sitcom avant même de savoir si un diffuseur sera intéressé.

Le producteur de la série Jean-Claude L’espérance et le réalisateur Jean Bissonnette se frappent le nez à plusieurs portes en cherchant un diffuseur.

C’est finalement Claude Maher, directeur des émissions dramatiques de la SRC de 1990 à 1994, qui accepte de donner une chance à la série.

Le premier épisode de La petite vie intitulé Le voyage à Plattsburgh est diffusé le 13 octobre 1993.

Il faut quelques épisodes avant que les spectateurs en studio et à la maison embarquent dans cet univers absurde.

Mais les téléspectateurs québécois s’attachent rapidement aux membres de cette famille aux caractères très typés. Le clan Paré touche par l’incapacité de ses personnages à communiquer leurs sentiments. Un trait caractéristique de l’écriture de Claude Meunier.

La petite vie enregistre un record d’écoute le 20 mars 1995 avec l’émission Réjean reçoit qui attire 4 098 000 de téléspectateurs.

Il y a pratiquement 4 millions de téléspectateurs qui suivent La petite vie. C’est un record absolu des taux d’écoute à l’heure actuelle. C’est donc en soi suffisant pour que l’on comprenne que La petite vie est un phénomène de société. Et qu’on doit à l’université chercher à en comprendre les tenants et les aboutissants.

Le 3 avril 1995, l’émission Le Point présente un reportage sur l’œuvre de Claude Meunier désormais étudiée à l’Université Mc Gill et à l’UQAM.

Le journaliste Alain Gravel présente un reportage sur le phénomène de popularité créé par l'émission « La petite vie ». L'œuvre de Claude Meunier est étudiée à l'UQAM et à l'Université Mc Gill. L'émission est animée par Raymond Saint-Pierre.

Claude Meunier plus populaire que Patrick Roy ou Céline Dion? C’est l’avis des jeunes de 18 à 35 ans sondés en 1995 souligne l’animateur du Point Raymond Saint-Pierre.

Le journaliste Alain Gravel et le réalisateur Germain Thibault ont rencontré l’auteur et les universitaires qui analysent son œuvre.

Pour Michèle Nevers, professeure de littérature à l’UQAM, les problèmes existentiels des personnages, leurs difficultés à établir des relations affectives, en font un reflet de notre inconscient.

Décortiquer trop La petite vie et lui porter un caractère social fait un peu sourciller Claude Meunier.

Mon but premier c’est de faire rire le monde et ça va toujours rester ça. Il faut que ça parte de quelque chose de vrai.

Claude Meunier entend les répliques dans sa tête avant de les écrire. Il note que le fait de jouer l’aide beaucoup.

Écrire c’est réécrire. Tu écris quelque chose et tu le réécris, tu le réécris jusqu’à ce que ça sonne bien, que ça sonne vrai. C’est très musical l’humour, c’est du rythme.

De 1993 à 1998, les comédiens se produisent devant deux auditoires différents durant les jours de tournages. Entre les deux représentations, Claude Meunier réajuste le tir selon le baromètre du rire en studio. Les comédiens doivent parfois réapprendre leurs lignes en très peu de temps.

Le 59e et dernier épisode original de La petite vie, L’accouchement, est diffusé le 30 novembre 1998.

La petite vie sera rediffusée 12 fois en 25 ans. La série a remporté 18 prix Gémeaux, trois Félix et un Olivier. L'Assemblée nationale du Québec lui a rendu hommage en 2010.

En 2018, alors que la série célèbre ses 25 ans, le musée Pointe-à-Callière présente une exposition qui met en vedette les décors rétro aux couleurs pastelles, les costumes et les accessoires qui ont tant apporté au côté absurde de l’émission.

La journaliste Julie Jasmine Boudreau visite l’exposition en compagnie de Claude Meunier.

La journaliste Julie Jasmine Boudreau présente un reportage sur l'exposition sur l'émission « La petite vie » qui a lieu au musée Pointe-à-Callière de Montréal.

L’exposition offre même la possibilité de faire un test interactif pour connaître le personnage qui nous ressemble le plus. Êtes-vous plutôt radin comme Rénald, menteur comme Réjean, rebelle comme Caro, naïve comme Thérèse ou peut-être toujours sur le gros nerf comme Ti-Mé?

En plus des membres de la famille, plus de 120 personnages se sont invités chez les Paré.

30 ans après les débuts de La petite vie, l’auteur Claude Meunier a voulu remercier le public pour sa fidélité en leur offrant six nouveaux épisodes.

Les nouvelles aventures de la famille Paré sont disponibles sur ICI TOU.TV EXTRA (Nouvelle fenêtre) à partir du 3 octobre et sur Ici Télé à partir de février 2024.