Abordabilité et salubrité des logements : que dit la loi?

Des photos sur les réseaux sociaux de chambres encombrées de plusieurs matelas posés à même le sol ont lancé des discussions sur l’abordabilité, mais aussi sur la salubrité des logements à Windsor. La crise du logement frappe plus durement encore des groupes vulnérables, comme les étudiants étrangers.

Qu’est-ce que la loi dit sur la question? Justin Lévesque, avocat à la clinique juridique bilingue de Windsor, a répondu à nos questions lors de l'émission Matins sans frontières.

1. Que dit la loi de ce type de cas?

Selon M. Lévesque, la loi n’aborde pas beaucoup ce type de situation. Il existe des règlements municipaux qui abordent le surpeuplement des [logements], alors ceci pourrait être quelque chose qui pourrait [aider], dans les situations où on voit beaucoup de personnes qui se logent dans de petits espaces. Mais autrement, il n’y a rien qui existe , affirme Justin Lévesque.

Il précise toutefois que les cas de surpeuplement sont très difficiles à gérer. C'est un système qui est déclenché à la suite d'une plainte. Les municipalités peuvent ordonner une correction dans cette situation, mais ce sont vraiment les locataires qui vont subir les conséquences parce que quand on parle de surpeuplement, la seule façon pour régler ça, c'est d'expulser un locataire.

2. Quelles sanctions pourraient être appliquées?

On pourrait ordonner des corrections ou imposer une autre sanction, mais on voit que, présentement, avec la crise du logement [...] c'est difficile de gérer ces situations et avoir recours à des règles municipales, ça ne fonctionne pas toujours.

3. Comment s'assurer que les propriétaires respectent le code régissant la location de leur propriété?

Il y a la proposition d'un projet pilote dans deux quartiers à Windsor pour licencier les locataires. Ça pourrait fonctionner pour améliorer le respect des règlements municipaux [...] Mais, à court terme, on aimerait voir renforcer les lois sur le contrôle de loyers et établir un registre de loyers pour offrir plus de transparence aux locataires.

4. Quels ordres de gouvernement peuvent améliorer la situation?

Les municipalités voient de jour en jour les progrès, les problèmes de la crise du logement, mais quand on parle de [...] renforcer les lois sur le contrôle des loyers ou d'établir un registre des loyers, c'est quelque chose qui se passe plutôt au provincial et au fédéral.