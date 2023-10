L’Espace du secteur Dolbeau dévoile sa programmation

L'Espace, un lieu de rassemblement, d’échanges et d’expositions à même le hall de la bibliothèque municipale du secteur Dolbeau, vient de lancer une programmation d'activités.

Le calendrier 2023 est complet et quelques places à l’horaire restent à combler en 2024.

Environ 120 personnes sont déjà membres de L’Espace. Le lieu offre aussi des stations de télétravail. En étant membre, il est possible d’y accéder en dehors des heures d’ouverture habituelles de la bibliothèque.

En entrevue à l’émission C’est jamais pareil, Mike Perron, membre du comité de coordination, a expliqué que le projet avait commencé à germer pendant la pandémie.

On veut faire sortir les artistes et les gens talentueux de chez eux, les inviter à avoir un lieu où ils peuvent échanger et partager leur passion.

C’est par et pour les citoyens, indique M. Perron, membre du comité de coordination. Ce n’est pas nous qui allons à la recherche d’exposants ou d’artistes, ce sont les artistes du coin qui nous envoient des demandes et nous on s’arrange pour réaliser leur projet.

Il souhaite que la population participe aux activités qui figurent sur la programmation 2023-2024 et qu’elle s’approprie encore davantage ce nouveau lieu.