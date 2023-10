L'élection de Pascal Paradis dans la circonscription de Jean-Talon, lundi soir, permettra au Parti québécois (PQ) de s'imposer davantage à l'Assemblée nationale, selon son chef Paul St-Pierre Plamondon.

La formation, qui pourra dorénavant compter sur un quatrième député au Salon bleu, demandera d'ailleurs aux trois autres partis représentés – la Coalition avenir Québec (CAQ), le Parti libéral du Québec (PLQ) et Québec solidaire (QS) – le droit de poser une question par jour au gouvernement, ce qui n'est pas le cas actuellement.

Mais que ce souhait soit exaucé ou non, le PQ disposera dorénavant d'une force de frappe supplémentaire, lui qui devait jusqu'ici composer avec un nombre très limité de personnes pour intervenir sur tous les sujets , a expliqué M. St-Pierre Plamondon lors d'un point de presse tenu mardi matin à l'Assemblée nationale.

D'avoir une personne de plus du calibre de Pascal Paradis, ça a un impact sur le Parti québécois, c'est certain, et ça nous donne plus de momentum [sic], plus de capacité à livrer avec qualité et rigueur , a-t-il plaidé.

Le nouveau député de Jean-Talon est le cofondateur et directeur général d'Avocats sans frontières Canada. La CAQ avait tenté de le recruter aux dernières élections générales, l'an dernier, mais les négociations n'avaient finalement pas abouti.

Le PQ a remporté une victoire sans appel, lundi soir, obtenant environ 44,1 % des voix contre 21,3 % pour la CAQ , 17,5 % pour QS , 8,9 % pour le PLQ , 6,1 % pour le PCQ et 1,2 % pour Climat Québec. En tout, 10 candidats se faisaient la lutte.

Pascal Paradis faisant notamment face Marie-Anik Shoiry ( CAQ ), Olivier Bolduc ( QS ), Élise Avard-Bernier ( PLQ ), Jesse Robitaille (PCQ) et Martine Ouellet (Climat Québec). Il succédera à la caquiste Joëlle Boutin, qui a annoncé sa démission moins de six mois après avoir été réélue dans Jean-Talon aux élections générales d'octobre 2022.

On ne sait pas encore quand le nouveau venu fera son entrée au Salon bleu.