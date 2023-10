Témis Ultra : course en sentier, fraternité et dépassement de soi

Près de soixante coureurs, certains expérimentés, d’autres moins, ont pris le départ du Témis Ultra samedi dernier dans les sentiers du parc national Opémican. Une compétition certes, mais qui prenaient des airs de fêtes de famille où tous les participants s’encourageaient à se dépasser.

Les conditions au Témiscamingue étaient parfaites pour l’événement : dans un fond d’air frais d’automne, le soleil radieux frappait dans les arbres aux couleurs multicolores. Sur le coup de neuf heures, le départ a été donné pour une longue journée de course en sentier.

Tu choisis la distance que tu veux faire, mais tu as un temps maximum pour compléter la distance. Il y a la catégorie trois heures, six heures et douze heures. Le parcours lui fait 7,6 kilomètres et ce sont les tours complétés qui sont calculés pour établir les podiums , explique le fondateur de l’événement Jean-Sébastien Saint-Pierre dans une chronique diffusée à l'émission Ça vaut le retour.

Le Témis Ultra a été créé à l’automne 2019 et chaque année, l’événement gagne en popularité. Le nombre de 57 coureurs de cette année est un record.

Ouvrir en mode plein écran Andy Perron, Jocelyn Lacroix et Michael Garneau ont complété le 12 heures masculin. Photo : Andy Perron

Le Rouynorandien Andy Perron est l’un des 15 athlètes inscrits sur le 12 heures. Interrogé sur sa motivation à courir pendant une demi-journée complète, il répond que c’est pour la valeur de faire des choses difficiles .

C’est mon premier 12 heures, je suis vraiment excité. C’est mon record. Je vais devoir pousser plus. Je le fais pour dépasser ma limite et voir comment je vais réagir mentalement et physiquement , ajoute-t-il.

Ne se lance pas dans un tel effort physique qui veut : Andy Perron a fait une préparation de plusieurs semaines. J’ai été courir en sentier, cherché du dénivelé. Il faut bien s’alimenter, j’ai fait une surcharge de glucides cette semaine. Ça s’accumule dans les muscles et dans le foie. Ensuite, j’ai réduit l’effort avant la course , décrit-il.

À quelques minutes du départ, il se sent dans une forme optimale. J’aime courir en sentier, on se sent libre. C’est moins une compétition de temps, chacun court à son rythme, c’est une course d’endurance. Ce n’est pas le plus rapide qui va l'emporter, c'est celui qui va ralentir le moins. Gérer son énergie est la clef.

Andy Perron a visiblement bien géré son énergie alors qu’il est monté sur la deuxième marche du podium en conclusion de l’événement, ex aequo avec son ami et partenaire de course, Jocelyn Lacroix.

Ils demeurent toutefois bien loin du vainqueur, un autre Rouynorandien, l’invincible Michael Garneau qui a complété un tour de plus que tous les autres participants du 12 heures.