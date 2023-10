Un nouveau promoteur sur les terrains de la Grande Place à Rimouski

Le tribunal a autorisé la vente de ce qu'il reste des actifs de Groupe Sélection à l'entreprise Corev Immobilier, y compris le projet de résidence pour personnes âgées qui doit voir le jour sur l'ancien stationnement attenant à la Grande Place de Rimouski.

L'incertitude planait sur ce projet de 170 unités depuis les déboires du promoteur Groupe Sélection. L'entreprise s'est placée sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies à l'automne 2022.

Le 25 septembre, la Cour supérieure a autorisé la vente de 21 propriétés de Réseau Sélection à Corev Immobilier pour une somme qui se situe autour de 400 millions de dollars, nous a confirmé l'acheteur.

Ne reste que l'approbation du Bureau de la concurrence, une formalité, selon le président de Corev, Daniel Revah.

Joint par Radio-Canada, Daniel Revah a confirmé qu'il irait de l'avant avec le projet de résidence pour aînés à Rimouski, conçu par Groupe Sélection avant ses ennuis financiers.

On est intéressés à le faire, on a le terrain, on n'est pas loin de revenir voir la Ville, c'est une question de quelques semaines.