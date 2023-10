Des centaines d’aigles convergent l’automne et l’hiver à la décharge de Delta pour se nourrir. Ils y attrapent aussi des maladies et s'y blessent. Un centre de réhabilitation a toutefois décidé de leur venir en aide.

La décharge, située à une trentaine de kilomètres au sud de Vancouver, est devenue un lieu privilégié pour l’observation des rapaces. C’est impressionnant à voir. Il y en a un sur chaque poteau de clôture , explique Martina Versteeg, chargée du soin de ces oiseaux pour le Orphaned Wildlife Rehabilitation Centre.

Plusieurs centaines d'aigles y font une halte l’automne et l’hiver avant d’entamer leur migration. Ils y trouvent de la nourriture en abondance. Le lieu n’est toutefois pas sans risque pour ces oiseaux. Certains s’y blessent, s’empoisonnent ou s’électrocutent à cause des lignes électriques à proximité du site.

S’ils ont trop mangé, ils ne sont plus aussi rapides lorsqu’ils s’envolent.

Certains rapaces sont notamment percutés par les véhicules qui circulent dans la décharge, alors qu’ils tentent de s’envoler avec la nourriture, explique la spécialiste du centre, qui accueille environ 200 aigles blessés chaque année.

Les rapaces attrapent aussi des infections inhabituelles au contact des déchets. La plupart se remettent de leurs blessures ou de ces maladies, mais certains doivent rester en soins plusieurs mois.

Nous faisons un examen pour identifier la blessure. Si c’est une aile cassée, nous leur posons une attelle, un bandage ou des choses dans ce genre , explique Martina Versteeg, qui ajoute qu'un acte chirurgical est parfois nécessaire.

Publicité

Des traceurs pour suivre leur route

Récemment, une femelle a été trouvée avec deux ailes et la mâchoire inférieure cassées. La plupart des gens qui voient ça n’imaginent pas qu’il est possible de les soigner , confie Martina Versteeg. Grâce à des bandages aux ailes, à des antidouleurs et à une alimentation spécifique, l’aigle a pu être relâché dans la nature après quelques mois.

Après leur passage au centre, les aigles continuent leur route et s’en vont parfois très loin. Nous avons posé des traceurs sur des oiseaux que nous avons relâchés, et nous avons pu voir où ils vont. Une femelle que nous avons accueillie a notamment été localisée au Yukon , sourit Martina Versteeg.

Avec les informations de La Presse canadienne