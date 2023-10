Des tests ADN sur des coyotes du parc de la Gaspésie

Deux morceaux de vêtements qui ont appartenu à des randonneurs qui se sont fait mordre par des coyotes, cet été, ont été envoyés au laboratoire d’expertise biolégale de Québec.

Seulement un des prélèvements avait assez de matériel biologique permettant d’en tirer un profil génétique satisfaisant à la poursuite des analyses , explique le Ministère par courriel.

Jusqu'à maintenant, aucune correspondance n’a pu être faite entre ce prélèvement et ceux des coyotes qui ont été capturés par les trappeurs, mais les tests se poursuivent.

Cet été, quatre randonneurs ont été mordus par des coyotes. Une cinquième personne affirme avoir été chargée par une bête, souligne le Ministère.

Le directeur du parc national de la Gaspésie, Pascal Lévesque, souligne que depuis les entrevues dans les médias sur le sujet, aucun autre randonneur n’a rapporté de mésaventure. On continue de faire une veille pour s’assurer de bien réagir si jamais il y a d’autres éléments qui changent, mais pour l’instant on est de retour au calme ou à la normalité.

On continue de faire du suivi de certains paramètres. D’autres actions plus agressives ont été diminuées. Comme, [la diminution du] nombre de pièges qui avaient été installés pour essayer de localiser l‘individu problématique.

Ouvrir en mode plein écran Le directeur du Parc national de la Gaspésie, Pascal Lévesque, indique qu'aucune autre attaque n'a été rapportée jusqu'à maintenant. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Pascal Lévesque ne baisse pas la garde, il est conscient que d’autres mésaventure peuvent survenir.

Il croit que les messages d’informations et de sensibilisation ont fait leur travail. Les employés du parc, par exemple, ont rappelé tout l’été aux touristes qu’il ne faut pas nourrir les animaux et qu'il faut s'assurer que la nourriture ne soit pas accessible, de jour comme de nuit.

Ouvrir en mode plein écran Cet été, ce sentier près du lac Cascapédia a fait partie de ceux fermés aux randonneurs à cause de la présence de coyotes agressifs. Comme les cas de morsures ont cessé, tous les sentiers ont été rouverts. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Le directeur du parc profite de cette mésaventure pour mettre en place une campagne de sensibilisation pour les prochaines années. Ces situations-là nous offrent des opportunités pédagogiques intéressantes parce qu’il y a une plus grande sensibilité, une plus grande prise de conscience de cause à effet qui peut être démontrée.

Un affichage plus général sur l'interdiction de nourrir les animaux a été modifié.

On a transformé l’affichage plus orienté coyote dans notre cas pour s’assurer de bien passer le message, de cristalliser l’information et de véhiculer les bons comportements à adopter.

Pascal Lévesque est conscient du défi de joindre le mandat de conservation et celui d’attrait touristique.

Environ 310 000 jours-visites sont comptabilisés chaque année.