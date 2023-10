Mégaprojet éolien : World Energy n’a pas à subir d’évaluation environnementale fédérale

Le projet Nujio'qonik, qui propose de construire 328 éoliennes et une usine productrice d’hydrogène et d’ammoniac dans l’ouest de Terre-Neuve, ne sera pas soumis à une évaluation d’impact environnemental fédérale.

Le ministre fédéral de l’Environnement, Steven Guilbeault, a annoncé (Nouvelle fenêtre) vendredi qu’une analyse fédérale du projet n’est pas justifiée. Le processus provincial déjà en cours va suffire pour analyser les effets potentiels du projet, selon le ministre.

Les processus législatifs qui s'appliquent actuellement au projet et les consultations connexes avec les peuples autochtones susceptibles d'être touchés fournissent un cadre pour traiter les effets et ainsi que les préoccupations soulevées par les peuples autochtones et le public , affirme-t-il dans une déclaration.

Plusieurs groupes environnementaux et communautaires sur la côte ouest de l’île avaient demandé l’évaluation fédérale, un processus qui leur aurait permis de demander un financement à Ottawa et d’embaucher des experts indépendants pour examiner les 4100 pages de documents techniques déposés dans le cadre du processus d’évaluation provinciale déjà en cours.

Plusieurs résidents et écologistes ont dénoncé le calendrier serré pour évaluer les impacts du projet, le premier de son genre à Terre-Neuve-et-Labrador. Le processus provincial ne leur donne que 50 jours pour lire la proposition du promoteur et présenter leurs commentaires au ministre provincial de l’Environnement, Bernard Davis.

Le public a jusqu’au 11 octobre pour soumettre des commentaires au ministre. Il décidera du sort du projet d’ici 31 octobre.

Le promoteur, World Energy GH2 veut commencer à bâtir ses installations dans la péninsule de Port au Port et à Stephenville au milieu de l’année 2024, pour terminer les travaux au début de 2026. Les travaux dans la vallée de Codroy auraient lieu de la fin de 2025 au début de 2027.