Passer aux compteurs intelligents, un projet de 47 M$ à l’Île-du-Prince-Édouard

Le principal fournisseur d’électricité à l’Île-du-Prince-Édouard, l’entreprise Maritime Electric, a récemment annoncé un grand projet de compteurs intelligents qui va changer bien des choses pour les abonnés.

Le projet est estimé à 47,6 millions de dollars, dont 19 millions qui proviendront du gouvernement fédéral. Il s’agit de remplacer tous les compteurs des quelque 88 000 abonnés par des compteurs intelligents.

Avec les nouveaux compteurs intelligents que nous allons installer, la communication sera bidirectionnelle. Nous pourrons contacter et parler à ce compteur , a souligné le président et chef de la direction de Maritime Electric, Jason Roberts, vendredi dernier.

Ouvrir en mode plein écran Jason Roberts, PDG de l'entreprise Maritime Electric. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Kirk Pennell

Le contact entre ces appareils et l’entreprise sera établi tous les quarts d’heure. Maritime Electric pourra donc déterminer précisément où sévissent des pannes de courant et entreprendre les réparations plus rapidement, selon M. Roberts.

Cette technologie permettrait aussi aux abonnés de choisir les moments les plus judicieux pour consommer de l’électricité. Par exemple, les tarifs diminuent lorsqu’il vente et que les éoliennes tournent à plein régime.

Nous pouvons envoyer des signaux aux clients pour leur dire « Peut-être que maintenant vous voulez consommer plus d'énergie », mais lorsque le prix commence à augmenter sur le marché, [l'électricité] que nous achetons, alors vous dites au client « peut-être que vous ne voulez pas en consommer pour le moment », et vous économisez de l'argent , a expliqué Jason Roberts.

L’argent d’Ottawa est au cœur du lancement du projet, a souligné M. Roberts.

La modernisation des réseaux électriques fait partie de la stratégie du gouvernement fédéral pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, indique le député libéral d’Egmont, Bobby Morrissey.

Le projet n’est pas encore approuvé

La Commission de réglementation et d’appels de l’Île-du-Prince-Édouard n’a pas encore approuvé le projet.

En réagissant au budget d’immobilisation proposé par l’entreprise, des représentants de la Commission ont remis en question les coûts du projet. Ils ont souligné que les coûts des compteurs intelligents installés au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse sont considérablement moins élevés que les coûts estimés par l’entreprise.

Ces renseignements proviennent d’une étude effectuée par une tierce partie et que la Commission n’a pas encore rendue publique.

Maritime Electric dessert toute la province sauf la municipalité de Summerside qui a sa propre société d’énergie.