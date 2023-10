Moins zéro, le nouvel opus de Joey Robin Haché

Originaire de Nigadoo au Nouveau-Brunswick, Joey Robin Haché revient avec un 4e album. Moins zéro, une oeuvre au son folk psychédélique, a été enregistré a Bruxelles, en Belgique.

Après Repaver l'âme (2014), Stigmates (2016) et Trente (2019), Joey Robin Haché offre un autre tour de force musical, confirmant son statut de musicien bien établi au Nouveau-Brunswick.

À cheval entre Joey Robin Haché et son alter ego Plywood Joe, l'artiste propose dans son nouvel album Moins zéro, un son qui diffère quelque peu de ce à quoi on est habitué avec le musicien.

Pour ce nouvel opus, Joey Robin Haché à décidé de travailler conjointement avec le musicien Belge Gil Mortio. Photo : Lara Herbinia

L'impact belge

C'est possiblement la touche du maestro Gil Mortio qui a fait prendre la direction mature et lichée de l'album.

Le Belge, en plus de sa plume, accompagne Joey Robin haché à la basse, aux effets sonores et aux bruitages, ce qui ajoute une sonorité intrigante à l'album de onze chansons.

D'autres musiciens s'ajoutent au processus créatif alors que Benjamin Clément (guitares), Julia Pertuy (violoncelle, voix) et Théo Lanau (batterie, percussions) ont tous participé à l'album.

Le fil conducteur musical et lyrique qui façonne Joey Robin Haché est toujours le même. Une musique recherchée dans l'expérimental, variée et des textes tantôt vers l'humour tantôt vers la quête identitaire, tout y est, on écoute bel et bien du Joey Robin Haché, mais avec une petite twist de plus.

Joey Robin Haché Photo : Joey-Robin Haché

Plusieurs chansons sortent du lot à la première écoute. L'une ou l'on reconnait le plus le style de Joey Robin Haché s'intitule The Price is right , où le chanteur parle avec dérision du célèbre jeu télévisuel.

Le phénomène d'une certaine génération de personne qui regarde "The Price is right" et qui veulent littéralement participer à l'émission, malgré du fait qu'il regarde devant leur télévision. Et que ce n’est personne s'enrage après les gens qui gagnent le grille-pain, ou bien le "char" dans le présentoir. Ça me fait beaucoup rire et ça se retrouve dans mon album , mentionne-t-il

Le musicien affirme d'ailleurs ne pas avoir oublié sa texture folk acadienne humoristique dans la réalisation de l'album.

À l'opposé de la touche humoristique, des titres comme Juge-moi ou Moins zéro proposent une douce mélancolie. Un fragile équilibre entre une joie de vivre éphémère et une pesanteur émotionnelle.

Moins zéro, nouvel album de Joey Robin Haché ÉMISSION ICI PREMIÈRE La matinale Écouter l'audio (Moins zéro, nouvel album de Joey Robin Haché. 7 minutes 40 secondes) Durée de 7 minutes 40 secondes 7:40

Dans les paroles et la musique, le lien entre l'Acadie et la Belgique est palpable. Pour Joey Robin Haché, La prémisse de l'album est d'ailleurs de tisser des liens culturels, géographiques et historique entre l’Acadie et la Belgique

J'ai découvert la Belgique à travers mon amour pour la Bande-dessinée. En mettant les deux pieds là j'ai compris que oui c'est une "mausus" de belle ville et musicalement c'est très éclaté. La diaspora musical est très "carté". Ma rencontre en 2015 avec Gil Mortio a été tellement trippante que ça a finalement mené a un projet d'album. La Belgique est pas mal proche de mon cœur tout de suite , mentionne le chanteur

L'album Moins Zéro de Joey Robin Haché propose un nouveau son, plus mature pour l'artiste originaire de Nigadoo. Photo : Lara Herbinia

Création à moins zéro

C'est dans un chalet en bord de mer, dans le sud est du Nouveau-Brunswick qu'une grande partie de la composition de l'album s'est faite.

On a voulu mettre l'ambiance hivernal canadien dans l'album.

En février 2022, on s'est installés dans un chalet à Cap-Pelé pendant l'hiver, le pire temps du mois de février, lors des blizzards. C'était très bien blanc dehors et bien enneigé et on est partis du carte blanche, une "carte neige" , nous raconte Joey Robin Haché

Joey Robin Haché. Photo : Joey Robin Hache

Il ajoute que : nous sommes partis avec aucune idée et on a "build up" nos deux univers ensemble pour que ça se rejoigne et que ça donne l'album Moins zéro tant au niveau musical, au niveau des paroles, au nouveau culturel vraiment un "melting pot" de tout ça dans le gros blizzard du mois de février.

L'album Moins zéro sous la boîte Le Grenier Musique sera disponible sur toutes les plateformes le vendredi 6 octobre.

Au total, six spectacles de lancement sont prévus entre octobre et novembre, au Nouveau-Brunswick, au Québec, et en Belgique.

Joey Robin Haché amorce présentement une tournée européenne avec un groupe 100 % belge, alors qu'il sera accompagné essentiellement des musiciens qui ont travaillé sur l'album.