Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais a annoncé qu’une roulotte chauffée sera installée prochainement dans le stationnement du Centre Robert-Guertin pour accueillir une trentaine de personnes en situation d’itinérance.

Même si la température actuelle pourrait nous faire douter, l'hiver approche à grands pas. Face à ce constat, le CISSS de l’Outaouais tente d’accélérer les choses afin de mettre à disposition une roulotte de 12 pieds par 60 pieds afin d’offrir un abri pour l’hiver aux nombreuses personnes qui ont installé des tentes de fortune autour du Gîte Ami.

Le président-directeur général par intérim du CISSS de l'Outaouais, Yves St-Onge, a indiqué que la roulotte sera disponible à partir de la mi-novembre .

Ouvrir en mode plein écran Yves St-Onge a été embauché comme PDG par intérim du CISSS de l'Outaouais en janvier 2023. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Nelly Albérola

L’institut de santé publique confirme également être en démarche avec une agence de sécurité pour qu'elle puisse superviser les allées et venues dans la halte.

Cet abri temporaire sera mis en place en attendant l’ouverture, dans un peu plus d’un an et demi, d’une nouvelle halte chaleur qui remplacera celle du Centre Robert-Guertin.

On est dans l'horizon hiver 2024, début de l'année 2025, malheureusement , a concédé le directeur par intérim du CISSS de l'Outaouais lors d’une conférence de presse le 14 septembre.

Parce que dans le milieu municipal, ils ont des obligations légales pour aller en appel d'offres pour la construction.

Le gouvernement prévoit une enveloppe de 3,4 millions de dollars afin d’ajouter 40 places d'hébergement de transition dans la région. Ces nouvelles places viendront bonifier l’offre en hébergement en Outaouais alors que la région compte 548 places présentement.

Avec les informations de Laurie Trudel et de Mama Afou