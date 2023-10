Le quart du troupeau de chevaux sauvages sur l'île de Sable a péri au cours de l'hiver dernier.

Parcs Canada estime que 150 chevaux sont morts sur le croissant de sable isolé de l'océan Atlantique, à environ 290 kilomètres au sud-ouest d'Halifax. C'est plus du double de la moyenne annuelle.

Dan Kehler, écologiste de l'île de Sable, affirme que les chevaux sont plus vulnérables à la fin de l'hiver, lorsque leurs réserves d'énergie sont plus faibles et que l'herbe est plus difficile à trouver.

Ils sont porteurs de parasites et en hiver, il n'y a pas beaucoup de fourrage pour eux , dit-il. Donc ces facteurs, combinés au temps froid, humide et venteux, peuvent créer des défis et entraîner la mortalité.

Parcs Canada laisse les chevaux survivre seuls, comme les autres animaux sauvages.

Il affirme qu’il y a eu des décès d'ampleur similaire dans le passé, mais que la population de chevaux de la réserve de parc national de l'Île-de-Sable a continué de croître.

Il y a sans aucun doute des impacts sur la structure génétique de la population équine et les individus les plus faibles meurent , explique Dan Kehler. Par contre, il y a moins de possibilités de reproduction pour le reste.

Correction d’une population record

Le nombre de chevaux sur l'île fluctue. L'année dernière, la population a atteint 591 individus, soit le chiffre le plus élevé jamais enregistré.

Je considérerais ce qui s'est passé comme une correction , déclare Philip McLoughlin, biologiste à l'Université de la Saskatchewan qui étudie les chevaux de l'île de Sable depuis des années.

Il n'est pas inhabituel que les populations sauvages connaissent des déclins, parfois des déclins sévères, en particulier cette population qui a connu un historique bien documenté de périodes de croissance stable, puis de déclin. C'est tout à fait prévisible , dit le biologiste.

Image tirée du documentaire « Geographies of Solitude »,qui montre une jument de l'île de sable et son poulain.

Il ajoute que 30 poulains sont nés cet été et qu’il ne croit pas que le troupeau soit menacé.

Depuis 2007, une équipe de l'université nomme et suit l'historique de vie et les mouvements de chaque cheval de l'île de Sable.

Le mois dernier, Philip McLoughlin est revenu d'une étude annuelle sur le terrain. Il a observé que le troupeau est au même endroit où il était il y a environ huit ans.

Je dirais que l'une des choses auxquelles nous pouvons nous attendre lorsque nous regardons qui a survécu est que ce sont probablement les individus les plus en forme , dit-il. Ceux qui pourraient être moins consanguins sont ceux qui survivent.

Gestion d'une espèce considérée sauvage

Parcs Canada a repris la gestion de l'île en 2013, mais les chevaux sont protégés depuis 1961. La décision a été prise à la suite d'un tollé face à un projet visant à les expédier hors de l'île pour devenir des chevaux de trait ou les vendre pour se nourrir.

Les chevaux seraient les descendants d'animaux laissés sur l'île de sable au milieu des années 1700, durant la déportation des Acadiens.

Les scientifiques pensent que les chevaux présents aujourd'hui sur l'île de Sable sont les descendants d'animaux saisis par les Britanniques dans les villages acadiens lors de la déportation, qui a eu lieu en la Nouvelle-Écosse à la fin des années 1750 et dans les années 1760.

Un marchand et armateur de Boston qui était payé pour transporter les Acadiens vers les colonies américaines a également déposé des chevaux et d'autres animaux sur l'île.

Dan Kehler affirme que les chevaux sont surveillés, mais ils doivent survivre seuls.

Les chevaux sont considérés comme une espèce sauvage, ils sont donc protégés comme toutes les autres espèces en vertu de la Loi sur les parcs nationaux du Canada , explique-t-il. En général, nous laissons les processus naturels se dérouler sur l'île comme nous le ferions dans un autre parc national.

Avec les informations de Paul Withers de CBC