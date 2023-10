La coupe Stanley de passage à Trois-Rivières mardi

C’est devenu un rendez-vous annuel ou presque. La coupe Stanley s’arrête à Trois-Rivières mardi, un deuxième arrêt en trois ans. Le dépisteur des Golden Knights de Las Vegas, le Trifluvien Michel Boucher, célèbre sa troisième conquête au cours des quatre dernières années.

Le Saint-Graal du hockey professionnel sera exposé lors d’un rassemblement au club de golf Ki-8-Eb de 11 h à 15 h. Il sera possible de prendre des photos en compagnie de Michel Boucher et du trophée. Des groupes scolaires sont notamment attendus.

J’ai toujours aimé les gens, puis je ne suis pas très égoïste de nature. Et, je sais comment les gens sont fous du hockey, souligne le dépisteur. Je n’étais pas très nerveux les dernières semaines, mais dans les derniers jours, j’ai tellement de gens qui m’ont communiqué, puis communiqué à la famille que là, je commence à être nerveux parce que je sens l’excitation. Les gens vont venir en grand nombre, je suis certain.

Il ne sera toutefois pas possible de toucher à la coupe Stanley, puisque les gens qui peuvent y toucher, ce sont ceux qui, comme moi, l’ont gagné.

La Mauricie, le monde de hockey, c’est une grande famille, donc ça va être agréable dans ce sens-là. [Les gens] vont prendre des photos, le monde va parler, la restauration du Ki-8-Eb va être ouverte. Ça va être vraiment une belle, belle, belle journée.

Les mesures sanitaires avaient empêché la tenue d'activités après la conquête de 2020.

Michel Boucher et la Coupe Stanley 2020 : Lightning de Tampa Bay 2021 : Lightning de Tampa Bay 2023 : Golden Knights de Las Vegas

Une quatrième bague?

Si le passage du trophée de Lord Stanley est presque devenu un rituel, on ne s’habitue jamais à le remporter, confie Michel Boucher. Trois bagues, c’est bien, mais quatre serait encore mieux, dit-il.

J’ai trois filles et une femme, puis les trois premières bagues sont promises à mes trois filles, donc le premier amour de ma vie a demandé que la quatrième lui appartienne donc j’aimerais bien ça, mais je ne pars pas avec l’intention de me dire qu’on va gagner, je ne me stresse pas avec ça. Mon travail à moi, c’est d’aller dans les arénas , poursuit-il.

Ouvrir en mode plein écran Les joueurs et une partie du personnel des Golden Knights de Las Vegas posent aux côtés de la coupe Stanley après leur victoire en finale des séries éliminatoires de la LNH, le 13 juin 2023. Photo : Associated Press / John Locher

Bien qu’il soit âgé de 72 ans, Michel Boucher n’entrevoit pas la retraite, du moins pas cette année .

Il affirme que l’idée lui a effleuré l’esprit lorsqu’il a quitté l’organisation du Lightning de Tampa Bay en 2022. J’avais le désir encore de continuer à aller dans les arénas, puis le désir encore de performer à trouver les meilleurs joueurs possibles pour une organisation de hockey. Mais, j’étais prêt à tirer ma révérence, puis à rester plus souvent à la maison pour lire mes romans policiers, puis regarder mes téléséries , conclut-il.

D'après une entrevue réalisée à l'émission Toujours le matin