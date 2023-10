Construite vers 1860 et répertoriée au patrimoine culturel du Québec, la « maison jaune » de L’Ancienne-Lorette pourrait être détruite pour créer des maisons en rangée, ce qui désole des citoyens.

Portes et fenêtres placardées, bardeaux décollés, bois craqués : la maison située au 1348 rue Saint-Jacques, communément appelée la maison jaune est laissée à l’abandon depuis quelques années. La semaine dernière encore, la maison a été vandalisée. Un escalier qui menait au 2e étage a aussi été retiré parce qu'il était dangereux.

La « maison jaune » est actuellement menacée de démolition en raison de son état. Selon le directeur du Service de l’urbanisme à la Ville, Philippe Millette, elle a manqué d'amour dans les 50 dernières années . Il y a 2 ans, la Ville avait estimé qu'il lui en coûterait 800 000 $ pour restaurer la maison.

La seule chose qui resterait si on rénovait, c’est la cheminée. Tout le reste serait à reconstruire, donc on aurait une nouvelle maison.

Le directeur du service de l'urbanisme à la ville de L'Ancienne-Lorette, Philippe Millette.

En raison de ces coûts, la Ville a décidé de ne pas acheter le bâtiment patrimonial. Ce sont finalement deux investisseurs qui en ont fait l'acquisition en novembre 2022. Ils ont soumis à la Municipalité un projet pour construire sept maisons de ville, de deux étages, sur le terrain. La Ville leur a récemment demandé d'adapter leur projet en incluant des toits mansardés pour rappeler le style patrimonial , soutient M. Millette.

Le projet est toujours en analyse et fera l'objet d'une consultation citoyenne prochainement, assure la Ville.

Déception parmi des citoyens

À la dernière séance du conseil municipal de L'Ancienne-Lorette, le 26 septembre, des citoyens ont questionné le rôle de la Ville dans le dossier et soutenu l'importance de préserver le patrimoine bâti.

Le président de la Société d’histoire de L’Ancienne-Lorette, Gilles Falardeau, se désole du sort qui attend la maison.

Si elle est démolie, ce serait une perte. C'est un peu une mode actuellement. C'est déshumanisant. On met le capitalisme en vedette. On fait la promotion de la densification , soutient-il.

Les propriétaires ont placardé les portes et les fenêtres de la maison il y a quelques jours pour dissuader les intrus d'y entrer.

Il admet cependant que la conservation de bâtiments patrimoniaux est coûteuse. Son organisme aurait aimé acheter l’établissement, mais n’a pas les moyens. Dans le cadre du 350e anniversaire de la fondation de L'Ancienne-Lorette cette année, il souhaite que la Ville l’acquière, comme elle l’a fait avec le presbytère, à quelques pas de la maison jaune .

La maison a été bâtie par un manufacturier d'usine à chaussures. Ces usines à chaussures, c'était l'assise de la ville actuelle. Jusqu'à l'époque de ces usines, c'était paysant ici. Il y a aussi une personne importante socialement dans le développement de la paroisse qui a habité la maison, Alma Pageot , raconte M. Falardeau.

Autant à l'avant qu'à l'arrière de la propriété, le terrain est envahi d'herbes sauvages.

Il s'agit de l’un des rares immeubles patrimoniaux restants à L’Ancienne-Lorette. Il en reste 7. Malheureusement, il en reste peu parce qu’ici on a beaucoup construit des maisons en bois, contrairement au Vieux-Québec où on a utilisé de la pierre, donc ça a été très difficile de perdurer dans le temps , a avoué le maire le 26 septembre.

On a tout fait pour essayer de la [garder], mais elle est vraiment vraiment vraiment vraiment détériorée.

La valeur du bâtiment et du terrain est estimée à 226 000 $ selon le registre foncier 2022-2024 de Québec.

Corriger le tir pour les prochains immeubles patrimoniaux

La Ville soutient mettre des mesures en place pour protéger le patrimoine bâti sur son territoire.

Comme demandé par le gouvernement provincial partout au Québec, la Municipalité s’est dotée d’une politique concernant la démolition des immeubles patrimoniaux et a créé un comité de démolition. Ainsi, tout immeuble qui comporte un logement d’habitation ne peut plus être démoli à L’Ancienne-Lorette sans avoir l’autorisation du comité.

Je ne peux pas dire que ça a été une préoccupation des 20, 30 dernières années, mais c’est une préoccupation du conseil municipal.